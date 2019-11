Desidia municipal puede dejar a 167.300 niños sin almuerzo

Pese a contar con recursos millonarios, como mínimo 167.315 niños se quedarán sin alimentación escolar debido a la desidia de 5 gobernaciones y 73 municipios que todavía no comenzaron los procesos licitatorios para brindar el almuerzo escolar en el 2020 a las instituciones educativas de sus distritos.

Es una estimación sobre la base de la cantidad de chicos y chicas matriculados este año desde el nivel inicial y de la escolar básica en este 2019, según el Registro Único del Estudiante (RUE). Teniendo en cuenta que existen cinco gobernaciones que también pueden entregar parte de su presupuesto del Fonacide en complemento nutricional, aumenta el número estimativo de alumnos afectados por la falta de inversión. Los recursos. Solo de enero a octubre del presente curso lectivo, las 73 municipalidades (ver infografía) recibieron G. 62.615 millones en concepto de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de los cuales el 30% debe ir al complemento nutricional en instituciones educativas de gestión oficial. Es decir, poco más de G. 18.000 millones debieron destinarse a la entrega de alimentos en los establecimientos escolares en estos sitios. Las cinco gobernaciones apuntadas y que aún no licitaron recibieron desde enero a octubre pasado G. 18.988 millones en concepto del Fonacide. Estas entidades estatales, además, violan la Ley Nº 6258, que establece que los llamados para la alimentación escolar deben realizarse como máximo hasta el 1 de setiembre del corriente. Pasaron más de dos meses desde lo estipulado por la normativa, y las comunas y las cinco gobernaciones continúan sin entablar este proceso. “La alimentación escolar y otros programas similares, independientemente de la fuente de financiamiento, a ser distribuidos en el año 2020, deberán estar publicados en la DNCP, en su etapa de convocatoria, a más tardar el 1 de setiembre del ejercicio fiscal 2019”, indica un comunicado oficial de Contrataciones Públicas. Este articulado forma parte de la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación. Desde la entidad indicaron que enviaron varias notificaciones a estas instituciones y que además harán un seguimiento de cada caso particular. SIN INFORMACIÓN Los estudiantes organizados reclaman que no reciben ningún tipo de información sobre los fondos públicos y las licitaciones que son destinadas al sector. Katherine Isasi, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), apunta que las gobernaciones, municipios y el MEC no responden cuando solicitan datos sobre licitaciones de útiles escolares, libros o alimentación escolar. “Ni siquiera nos reunimos en la MTE (mesa de trabajo estudiantil), donde podemos exigir personalmente estos recursos”, critica. Estas reuniones se deben realizar con alguna autoridad de la cartera educativa. Lamenta que la falta de inversión en alimento escolar afecte siempre más en el interior del país. RELEVANCIA Catherine Turnes, nutricionista de Salud Pública, explica que es muy importante que el Estado garantice el beneficio de la alimentación escolar a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como una estrategia de protección social. Es de vital importancia igualmente para contribuir con la deserción escolar e incluso para mejorar el rendimiento de los chicos, agrega la experta. La directora de Alimentación Escolar del MEC, Viviana Schreiber, dijo estar ocupada para brindar una nota sobre el tema. No respondió sobre cómo trabajan con estas entidades gubernamentales en falta.

ALARMA EN EDUCACIÓN



SIN INTERÉS. 73 municipios y otras 5 gobernaciones siguen sin licitar el alimento escolar para el año que viene.



TIENEN RECURSOS. La falta de inversión se da pese a que recibieron G. 62.615 millones del Fonacide solo en 2019.



Más dinero en año electoral

La inoperancia de los gobiernos municipales y departamentales no fue tenida en cuenta por los diputados que decidieron recortar G. 25.000 millones que destina el MEC para el almuerzo escolar en la capital. Este recurso fue recortado y remitido a las gobernaciones en el 2020. El desembolso a las gobernaciones se da justo en un año electoral.

El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, lamentó el suceso a través de las redes sociales. Indicó que el procedimiento de los miembros de la Cámara Baja sería además irregular. Dijo que incluso puede afectar a los estudiantes de escuelas vulnerables de la capital del país.

El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó que tiene confianza en poder revertir las modificaciones realizadas por la Cámara Baja.



Los estudiantes secundarios somos perseguidos por reclamar más y mejor inversión en todo lo que atañe a la educación.

Katherine Isasi,

vocera de la Unepy.



Es importante que se garantice el alimento escolar, que ayuda también al rendimiento y a evitar deserción.

Catherine Turnes,

nutricionista.