Desesperante situación en hospitales sin terapia

“En los hospitales que no tienen terapia, los hospitales más pequeños, de repente llegan casos graves, y no se les puede trasladar al paciente a hospitales más complejos porque está todo ocupado. Lo que le decimos a los médicos es que hagan el aguante al paciente hasta que pueda trasladarse a otro hospital”, señaló la Dra. Pintos, a Monumental 1080. La profesional refirió que incluso cuando se registran espacios en terapia por altas de pacientes que superaron las complicaciones por coronavirus o por aquellos que perdieron la batalla, los traslados muchas veces no llegan a tiempo. “Nos pasó que trasladamos un paciente de Guarambaré hasta el hospital y falleció por el camino. Y entonces en su lugar, se fue otro paciente, esas son situaciones que hacen que uno se frustre con lo que está haciendo”, compartió Pintos. Para responder a la demanda de derivaciones a hospitales más complejos, son los médicos quienes reportan la gravedad de los casos al Servicio de Emergencias Médicas Extra hospitalaria (SEME), para ver la posibilidad de traslado, según la complejidad del estado del paciente y así se genera la prioridad, aseguró. Durante la jornada del martes, según remarcó la funcionaria del Estado, unas 34 personas esperaban por una cama y un respirador en los hospitales desbordados. “34 personas están esperando por un respirador, en todo el país, están aguardando con mascarillas, sentadas en los sillones y algunos en camillas”, refirió Pintos. Graficó que ante el crecimiento de contagios, en los hospitales en un solo día se despiden a varios miembros de una misma familia por cuadros severos por SARS-CoV-2. “Están familias enteras, para uno se encuentra cama; para otros se espera más. Ayer tenía el caso de una colega que llorando me dijo: “Dra., tengo una paciente, su marido se murió esta mañana, su papá en la siesta y ella está mal”. Y lastimosamente a las ocho de la noche falleció la paciente. Así se fue toda una familia”, relató.

NUEVO VIRUS DEL SIGLO





Están familias enteras. Para uno se encuentra cama; para otros se espera más Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias del MSP.



655 camas en terapia intensiva hay a nivel país, de las cuales 521 estaban ocupadas ayer por casos Covid.



260 camas de UTI tiene el sector privado, de las cuales 85 son destinadas a los casos de afecciones respiratorias.