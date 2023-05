Desde Senado instan a Erico a no blindarse de la Justicia

Cabe señalar que Erico, a quien sus colegas en diputados hoy le sacarían los fueros para desbloquear una investigación en curso, había dicho en conferencia de prensa que tiene doble fueros y es inimputable.

“Yo soy inimputable al tener fueros. Los fiscales lo máximo que podían hacer es pedir mi desafuero. Yo tengo la doble inmunidad, yo no voy a renunciar a mi inmunidad, me debo a mis electores que me eligieron senador nacional”, acotó Erico en conferencia de prensa

Si jura, actuarán. Los senadores que jurarán para el periodo 2023-2028 también ya adelantaron qué postura tomarán si Galeano asume como senador y se deba despojarlo de su inmunidad para que la Justicia actúe.

El senador electo del PLRA Eduardo Nakayama dijo que si eventualmente la Justicia solicita a la Cámara Alta que integrará en poco más de un mes, apoyará el desafuero del colorado cartista. “Si viene un pedido de desafuero, por supuesto vamos a estar a favor del desafuero”, mencionó.

Argumentó que el fuero “blinda al congresista en su condición de tal y no como blindaje contra delitos o crímenes comunes”.

En tanto, el senador reelecto, Salyn Buzarquis, dijo que si la prisión que pide la Fiscalía en este caso finalmente no le impide a Galeano jurar, los liberales van a analizar seriamente si hay pedido de desafuero.