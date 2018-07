Desde la previsional ven con buenos ojos que los parlamentarios aporten

El titular de la previsional dijo a la Radio Monumental 1080 AM que este proyecto será posible siempre y cuando los aportes sean sobre el salario real.

interesante. “Es interesante para nosotros porque en la realidad sabemos que el sector público aporta sobre salario real y no a contratos de favor como ocurre bastante. Debe ser un proceso de conversación y diálogo”, indicó.

Agregó que deben ser “los mismo aportes, mismas reglas y coberturas en cuanto a grupo familiar”. “Al IPS no entran todos tus familiares como es el seguro privado”, apuntó el titular de la previsional.

López consideró que la incorporación puede ser paulatina y no ve como algo que IPS no pueda absorber. Por su parte, Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, refirió que el texto presentando busca que los legisladores contribuyan al fondo de salud del IPS, no así al fondo de Jubilaciones.

Aseveró que “si ingresa un legislador al Instituto es positivo económicamente para el IPS”.

En total serán 143 parlamentarios (45 senadores, 80 diputados y 18 parlamentarios del Mercosur) que aportarían al IPS si se aprueba el proyecto y que finalmente en la mayoría no lo utilizarían por contar con seguros privados que deberán solventar de sus bolsillos.

Leyes de calidad. Por su parte, el politólogo Guzmán Ibarra, de Semillas para la Democracia, sostuvo que como criterio de equidad no deben existir diferencias entre los servidores públicos y privados respecto a los beneficios sociales. “Para que esta acción no pase de ser un posicionamiento político esperaría que los congresistas den un paso más y en el marco de sus funciones, además generen leyes que mejoren la cobertura y la calidad de los servicios públicos. De lo que se trata es de impulsar políticas públicas en materia de protección social, contributiva y no contributiva, que mejore finalmente el bienestar de los ciudadanos”, alegó.

Indicó que el renunciamiento es una acción política y administrativa por lo que lo importante será que elaboren leyes sobre el tema.

Señaló que lo que ahora hicieron los proyectistas es tomar medidas “con una clara intencionalidad política de sentar posición”.

“Desde ese punto de vista, me parece que es un buen ejercicio de la civilidad donde los actores políticos demuestran conciencia respecto a la desigualdad que conlleva este privilegio”, apuntó.

Ibarra manifestó que se debe tener en cuenta que gran parte de los trabajadores públicos y privados no accede a tales servicios , así como también hay trabajadores que no tienen acceso en absoluto a la protección social.

Expresó que los legisladores no deben limitarse únicamente a conductas de conciencia individual ya que los ingresos que perciben les otorga la posibilidad de contratar el mejor seguro privado.

“Esa acción es poco relevante si se tiene en cuenta que el problema principal es la mala calidad de salud pública y la desprotección social que tiene gran parte de la población”, sentenció.

