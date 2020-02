Desde hoy, Mina renueva el dial vespertino de Monumental 1080 AM

En la propuesta abordarán los principales sucesos del día y acercarán las noticias al oyente de una manera dinámica y distendida. El programa, que será emitido de lunes a viernes, también podrá ser escuchado a través de la aplicación móvil de la emisora y del sitio web: www.monumental.com.py.

Singular. Dueña de un estilo inconfundible, con una de las más sólidas y amplias carreras en los medios de comunicación, al frente de formatos de televisión y radio y luego de varios años en el dial por la mañana, Mina llega a la tarde de Monumental para abordar los hechos que tomaron lugar en el día y presentarlos al oyente de la 1080 AM. Frente al nuevo desafío, la periodista se muestra entusiasmada y con mucha emoción ante el esperado estreno.

“Estoy muy contenta de iniciar una nueva etapa de lo que siempre hice, mi pasión, el periodismo radial. Con muchísimo entusiasmo, hay una emoción de empezar en un lugar nuevo, con un poco de cosquillitas en la panza y todas esas cosas. Estamos preparadísimos con Héctor para iniciar nuestra labor desde hoy en un medio como Monumental, una radio bien posicionada y con profesionales de primer nivel”, manifiesta la conductora.

Dinámico. Sobre el nuevo programa, Feliciángeli explica que la propuesta pretende ofrecer una síntesis informativa al oyente, presentando lo que pasó a nivel nacional e internacional con un valor agregado. “No nos vamos a quedar solamente con la información, vamos a hacer más que noticias. Contendrá un análisis, además de entrevistas, va a ser bastante variada la información”, detalla, al mismo tiempo de señalar que el formato será como una revista, con énfasis en lo político pero abordando temas como economía, cultura, deporte, entretenimiento, arte, entre otros.

Al haber ocupado por años el horario matutino en el dial, la periodista refirió que en razón de que el programa será emitido en horas de la tarde, la propuesta será más distendida, además de contener el característico estilo que imprime a sus programas. “Será más reflexivo pero con la dinámica que siempre ofrezco y sobre todo vamos a hacer énfasis en las entrevistas mano a mano con los protagonistas de la noticia”, detalla.

Radio. La comunicadora, que a lo largo de su trayectoria estuvo cara a cara con importantes personajes, además de promover encuentros entre figuras políticas y de otras áreas y lograr declaraciones que sacudieron y generaron bastante repercusión, acumula solamente en radiodifusión más de 28 años de carrera, medio en el que confiesa, se siente más a gusto para realizar su labor. “La radio es el lugar donde me siento más cómoda, como si estuviera en casa, me parece que la comunicación fluye, es relajada y más directa, se acerca más al momento informativo”, explica, además de destacar que la 1080 AM le ofrece un valor agregado. “Estar en Radio Monumental es un plus porque forma parte de un multimedio. Eso ayuda a difundir más el trabajo que realizas y por otro lado es un medio muy bien posicionado en términos de audiencia, eso es una virtud demasiado importante”, enfatiza la comunicadora.

Estreno. “Excelente y bendecido por Dios”, son las palabras que elige la conductora al momento de proyectar como será este nuevo camino que inicia en la fecha al frente de Mina a la tarde, acompañada de su colega Héctor Riveros, con quien acumula más de 12 años de trabajo en conjunto en estudios radiales. “Esperemos que todo se cumpla y podamos desarrollar bien el trabajo y sobre todo llegar a la gente, que es lo que nos interesa”, finaliza.