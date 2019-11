Desde el lunes llega Escape, la nueva propuesta de Urbana

El programa ofrecerá buena música, recomendaciones de salud, moda, noticias del mundo del espectáculo, gastronomía, deportes e información sobre actividades para este verano.

“Es la primera vez que hago radio y me entusiasma la idea del programa, porque me gustan los desafíos y me siento seguro junto a Amparo, quien ya cuenta con basta experiencia en el ramo”, comenta Bruno Sosa.

PROTAGONISTAS. Sosa estudió actuación en el Taller Integral de Actuación (TIA), trabajó en la película Libertad, integró el reparto de la serie Supermax Internacional de Globo TV, fue protagonista en La Chiperita y participó en la película paraguaya Leal.

Por su parte Amparo vuelve “a su primer amor” y se siente “muy feliz y cómoda” con Bruno, pues comenta que es su compañero de teatro.

“Yo hice radio desde los 15 años y siempre escuchaba radio Urbana, incluso antes de trabajar en el grupo Vierci. Eso me da mucha satisfacción”, confiesa Amparo.

A la firma también asistió el gerente de radios, Julio Juan del Puerto, quien anunció su pleno apoyo a los conductores del nuevo programa. Radio Urbana nació un 4 de abril del 2009 y su objetivo es brindar contenidos de interés y entretenimiento.