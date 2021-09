Descartan peligro de corte de navegación por el estiaje

El curso hídrico llegó ayer a -0,71 en Asunción y a diario no para de bajar y alejarse cada vez más de la marca histórica que fue de -0,54. Incluso, debido a que no existen pronósticos de lluvias importantes, hace que la situación solo empeore.

Vergara señaló que los trabajos de dragado de los pasos críticos no pararon hasta ahora. “El norte sí está casi innavegable, pero al sur sí se puede navegar. En este tramo estamos haciendo los trabajos en pasos críticos de la zona de Villeta y más al sur para asegurar la llegada y salida de productos”, enfatizó.

Consultado si en algún momento, debido al imparable estiaje, ya no se podría navegar hacia el sur ni al norte, respondió: “Definitivamente no hay peligro de que se corte. Van a haber dificultades probablemente, pero no se va a cortar. Se tendrá que fraccionar las cargas”, indicó.

Agregó que el panorama es complicado y al norte ya no hay mucho que dragar porque hay piedras y están tocando el lecho. “El problema es el calado porque ya no hay profundidad. Barcazas pequeñas aún pueden navegar, pero hay pasos muy difíciles y ya no se pueden dragar porque habría que romper piedras. Llega un momento en que se draga todo y no queda la profundidad del río para grandes y pequeñas barcazas”, recalcó.

No obstante, Vergara consideró que la INC aun podrá trasladar materia prima y mover productos hacia Villeta, donde aún hay calado para navegar porque se hicieron los trabajos de dragado.

Sobre la forma de hacer llegar productos vitales como combustibles, entre otros, dijo que están y harán todo lo posible para garantizar que lleguen esos productos principales. Indicó que, lamentablemente, algunos vendrán con sobrecostos y podrían afectar la canasta básica, pero hay que entender que es una situación totalmente extraordinaria e inusual.

Agregó que, a futuro, se debe ver otra forma de transporte de cargas y uno de ellos es el tren. Puntualizó que también ya será de mucha ayuda la ruta Alberdi-Pilar.

El titular de la Dipe también sostuvo que hay suficiente cantidad de camiones para cubrir las necesidades de transporte de productos, aunque sean más caros.