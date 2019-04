Desbloqueo y urna electrónica son también polémica en otros países

Las complejidades de los procesos electorales y políticos en los distintos países de la región muestran que por ahora no existen recetas fijas que solucionen la crisis de representación en los cargos públicos, y que la lucha por lograr una democracia más justa todavía cuenta con muchos desafíos. Expertos de Ecuador, Argentina y Colombia echan un poco de luz sobre dos temas polémicos en nuestro país: el desbloqueo de listas y las urnas electrónicas, y hablan de su experiencia.

Desbloqueo. El experto ecuatoriano Mauricio Martín Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ex director de Fundamedios y asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador, cuenta cómo en su país se está debatiendo volver al sistema de listas cerradas, ya que el cambio dado en los noventa no resultó como se esperaba.

“Después de la experiencia de varios procesos electorales en Ecuador, y de tener un sistema de listas abiertas en los años 90, más bien empezamos a discutir en el país regresar al sistema de listas cerradas, al no haber logrado en los últimos procesos electorales una proporcionalidad entre el voto de los ciudadanos y los resultados electorales. Casos, por ejemplo, de la última elección en Ecuador, donde con el 40% de la votación terminan llevándose el 90% de los escaños, es algo que empieza a preocupar a la ciudadanía porque no siente que exista una representación entre el voto manifestado y quienes finalmente acceden a los cargos”, señaló.

Alarcón indicó que más allá de los sistemas de listas y escaños, la reforma debe abarcar temas claves como el financiamiento de los grupos políticos, así como también darles sentido a los votos nulos y blancos, como por ejemplo que se anule una elección cuando el porcentaje llegue a cierto punto, y se exijan nuevos candidatos.

Tecnología. Por su parte, la argentina Marta Gaba, directora de Relaciones Internacionales de Transparencia Electoral, abogada, consultora en Innovación Democrática, directora del Diplomado Las redes sociales y la Política (Transparencia Electoral), se mostró a favor de las urnas electrónicas, e indicó que este sistema permite un mayor control a los grupos políticos pequeños que no tienen capacidad de cubrir todas las mesas.

“En mi experiencia de trabajar en campo con el tema electoral, en muchos lugares copan los grandes partidos, entonces los más chicos no tienen forma de fiscalizar. En los lugares con voto electrónico se sentían más protegidos porque estaban en igualdad de condiciones. Sí comparto los temores que tiene Mauricio, pero vi sistemas en que no se transmite el resultado, o sea, si la urna no comparte la información puede ser una solución”, dijo.

Respecto a las listas abiertas, la particularidad de Argentina es que cada partido tiene su papeleta y el ciudadano puede fraccionar manualmente y mezclar con las listas de otros partidos políticos a la hora de depositar en las urnas.

Resistencia. Finalmente, la colombiana Marcela Restrepo Hung, directiva de Transparencia por Colombia. Es socióloga, consultora en áreas de gestión pública, participación ciudadana y transparencia.

“Los grupos políticos en el poder no quieren tocar los sistemas electorales ni la administración pública, porque son sistemas que les benefician”, explicó la experta, impulsora de grandes proyectos como Cuentas Claras, donde los políticos rinden sus gastos de campaña electoral y hoy ya es una exigencia que hasta Paraguay está imitando.

Habló además de cómo en Colombia el Parlamento estuvo compuesto por jefes paramilitares y por líderes de grupos criminales, escándalo posteriormente descubierto por investigaciones periodísticas en ambos casos, lo cual rescató como fundamental a la hora de discutir nuevas políticas públicas en su país.

Respecto al voto electrónico, dijo que es un tema muy discutido, pero que no se ha implementado por los riesgos que tiene.

