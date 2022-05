Desacoplados de la realidad

Los diputados establecieron que los objetores deben realizar un servicio sustitutivo o comunitario (que ya se demostró es inviable) o pagar una multa de G. 400.000. La tercera opción es no hacer el servicio social y declararse insolvente, lo cual obliga a una serie de acciones burocráticas.

Pero lo peor de la ley es el castigo que se aplica a los jóvenes: si no poseen un carné, constancia de pago y/o una certificación de insolvencia, no podrán realizar trámites para la obtención y renovación de pasaportes; no estarán habilitados a acceder a becas del Estado paraguayo; ni a concursar para el acceso a la función pública. El descabellado proyecto decreta la muerte civil de los objetores.

La desconexión de los diputados de la realidad es asombrosa, por decirlo elegantemente. Los números de las estadísticas sobre el panorama juvenil son desalentadores. La mayoría de los jóvenes no tienen acceso a la educación formal, y si logran un puesto laboral, la mitad está en situación precaria. Más del 60% de los jóvenes y adolescentes no asisten a la enseñanza formal. El abandono escolar ya era una epidemia que se agravó con la pandemia del Covid. Solo en el 2021, más de 65.000 alumnos dejaron la escuela. Los jóvenes abandonan su escolarización para trabajar y así ayudar a sus padres. Hay una población no escolarizada de 700.000 niños y jóvenes. De los 250.000 desempleados, el rango de edad más afectado es de 18 a 24 años.

El embarazo adolescente es casi una epidemia. Cada año, niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a casi 700 bebés. Paraguay ocupa el primer lugar en esta escalofriante realidad. Los jóvenes están en absoluta situación vulnerable, pero a los diputados les preocupa el servicio militar obligatorio y perseguir a los objetores de conciencia.

Un diputado dijo que dicha ley hará que los jóvenes sean conscientes de la democracia, de sus derechos y obligaciones con ellos mismos, con la sociedad y la patria. ¿De qué patria habla?

¿No conocen la realidad para priorizar el estudio de las leyes?

No solamente es un desacople de la realidad, sino de un profundo autoritarismo privilegiar este tipo de leyes a soluciones urgentes a lo económico/social.

El proyecto va al Senado y está en veremos en qué termina.

NO TE BANCO. El jueves se filtró una nota de la Asociación de Bancos y Financieras al Banco Central del Paraguay en la que planteaban la aplicación de comisiones por las transferencias vías Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), alegando que el cobro de comisiones es para costear y sostener el sistema tecnológico del servicio, atendiendo a que este mes se implementará el sistema 24 horas los 7 días de la semana.

La pretensión de Asobán y Abafi generó una catarata de críticas. La población se manifestó en las redes sociales y los gremios de la producción, la industria, el comercio y las mipymes acusaron al BCP y a los bancos de asestar un golpe mortal a estos sectores al tratar de imponer un cobro de entre el 1,5% y el 5% por cada transferencia bancaria. Tan virulenta fue la reacción que ayer el BCP emitió un cuidadoso comunicado señalando que “el contexto actual no es propicio para alterar el modelo vigente en lo concerniente a tarifas”, pero deja abierta la ventana señalando que analizará la propuesta “con el máximo rigor técnico, en un proceso de diálogo transparente para adoptar las decisiones que sean racionales y adecuadas”.

Por ahora, no habrá cobro por las transferencias. Los tiempos políticos electorales no dan tregua para decisiones económicas impopulares.

Aquí también puede hablarse del desacople de una élite económica de la sociedad que sufre los embates de una pandemia de dos años que carcomió los cimientos económicos y dejó a miles sin empleo. Los banqueros no tuvieron la mínima lectura del contexto. El enojo fue doble porque proviene del sector financiero menos afectado por la pandemia. El 2021 cerraron con una ganancia de 387 millones de dólares y en el primer trimestre del 2022, la utilidad de los bancos alcanzó el 31%, a pesar del complicado contexto económico.

Para colmo de males, los emblemas anuncian suba de combustible para el 1 de junio, aunque varios expertos afirman que no corresponde.

El horno no está para bollos. La situación social es una olla a presión que se suma a la agitada situación política marcada por la cada vez más polarizada disputa en la ANR y una disputa de poderes notificada por el presidente de la República que anuncia destape de ollas.

Políticos y empresarios deberían salir de sus burbujas y ser más sensatos a la hora de exigir más ganancias a una sociedad agotada y cada vez más hastiada de los abusos. Deben dejar de cargar más pólvora a la crisis porque de una explosión social no se salva nadie.

Textual

“Muchas cosas vamos a ver en esta campaña. Muchas veces me preguntan por qué Marito no contó tal cosa, por qué ahora está contando. Yo soy un hombre institucionalista, yo hice mi parte como Poder Ejecutivo. Está documentado lo que yo hice en mi lucha contra el crimen organizado. Di tiempo que funcionen, hicimos los operativos, hicimos lo que tuvimos que hacer y dejamos para que las instituciones hagan su parte. Yo no soy la Justicia, no soy la Fiscalía, yo soy el Poder Ejecutivo. Pero antes de terminar mi Gobierno, si los otros poderes –del Estado–, si los otros estamentos no actúan, yo voy a contarle al pueblo todo lo que se están callando y la complicidad de los otros poderes del Estado que hoy favorecen al crimen organizado en el Paraguay”.

(Mario Abdo Benítez, presidente).

Lo que hay que saber

VETO OPORTUNO. Mario Abdo vetó la ley que despenalizaba las declaraciones juradas. Señaló que la declaración es una herramienta para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

NARCOAVIONETAS. Diputados aprobó una tibia ley de vigilancia del espacio aéreo. Las narcoavionetas seguirán surcando los cielos porque no serán derribados, solo intimidados.

TSJE. Si bien sigue la polémica por las ternas del Consejo de la Magistratura, en Senado hay mayoría para designar a dos ministros. Todo apunta a César Rossel y Jorge Bogarín.

PACTO CICATRIZ. Diputados oficialistas y cartistas se hicieron los ofendidos por las acusaciones de Kattya González para abandonar la sesión. Un truco para salvar al gobernador de Guairá.