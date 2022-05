Derrota que duele, pero MMM se tiene confianza

“Estoy seguro que ese gol me va a dar eso que yo necesito en Cerro Porteño, que es confianza. El profe (Francisco Arce) y el grupo me lo están dando, entonces de a poco uno quiere ganarse un espacio, hacer las cosas mejor. A pesar de todo lo que he pasado desde que llegué a Cerro, veo que todos aquí me ayudan a pasar de ese momento lo más rápido posible”, remarcó MMM.

En el plano colectivo, fue rotundo: “Tuvimos varias fallas. No hicimos muchas cosas que el profe nos dijo. Hay que corregirlas rápido”.



Sin descanso

El plantel azulgrana llegó ayer a las 2:30 y entrenó a las 18:00 en la Ollita con labores regenerativas y pensando en el duelo ante Guaraní, del próximo domingo a las 19:15 en el Defensores del Chaco.

Cerro suma 31 puntos, a uno del líder Libertad, que jugará el sábado a las 19:15, por lo que los de Arce jugarán con resultado puesto.