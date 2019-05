Derrota de la Albirroja en GP

El solitario gol de las guaraníes anotó Sol Escobar. Hoy en la fecha 2, el elenco nacional enfrenta a Chile (15.00) y mañana el duelo será ante Argentina (15.00).

LIGA PREMIUM. Esta noche se juega la fecha 1 de las revanchas. Los juegos en el Grupo A: Ysaty vs. Santaní (Ysaty), Escurra vs. Cerro Porteño (Escurra), 3 de Mayo vs. 3 de Febrero (3 de Mayo), Exa Inmaculée vs. Humaitá (Colegio Inmaculée). Grupo B: Filosofía UNA vs. Star’s Club (CEPB), Afemec vs. Recoleta (Sol de América), Resistencia vs. Olimpia (Resistencia) y Sport Colonial vs. Sportivo Luqueño (Colonial). Los juegos arrancan a las 20.30.

En la Serie A, lidera Cerro Porteño con 21 puntos, seguido por Santaní con 16, mientras que en la Serie B Olimpia tiene 21 y Star’s Club con 13.