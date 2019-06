Depende del bando III (final)

Las dos columnas inmediatamente anteriores se ocuparon, la primera, de la definición del tipo de contrabandistas organizando el ilícito en nuestro país, así como del tipo de producto contrabandeado y de las primeras causas evidentes de su auge local (corrupción e impunidad general, así como debilidad institucional y venalidad de autoridades en comercio exterior). Y, la segunda columna, del porqué se alteran los precios relativos con los mayores países vecinos: Argentina, en plena recesión, y Brasil, con muy bajo crecimiento. Además, dicha alteración de precios no tiene solamente aspectos negativos. Esto se abordará en esta tercera y última columna.

PRODUCTOS ARGENTINOS Y BRASILEÑOS vs. ESTRATOS BAJOS... Si realmente las autoridades públicas y privadas evitasen la diferencia mayúscula entre las devaluaciones argentina y brasileña versus la paraguaya y la ganancia de los importadores, legales e ilegales, así como de la intermediación local, supermercados y vendedores informales, se mantuviera en niveles razonables, la baja de precios de productos importados ante consumidores finales beneficiaría a los estratos pobres. Sin embargo, a veces esto no es así porque la diferencia de precios que ocasionan las devaluaciones en ambos países vecinos con la del nuestro es pequeña ante los consumidores finales por el efecto depredador de los intermediarios en las importaciones. Dados los múltiples factores involucrados en contrabando, sobre todo de parte de intereses creados, las autoridades locales no tienen suficiente poder para acabar con esa apropiación mayúscula de dichos intermediarios.

… vs. MANTENIENDO LA INFLACIÓN BAJA. Por otro lado, la baja, aunque pequeña, en los precios de varios productos importados (maquinarias, bienes intermedios y los de la canasta básica de consumo) ayuda a mantener bajo control la inflación local, con dos variantes posibles: si no se reduce, por lo menos no aumenta.

FOMENTO DEL TURISMO A LA ARGENTINA Y BRASIL… Asimismo, la alteración del nivel de precios hacia abajo en los países de mayor influencia en Paraguay alienta a nuestros compatriotas a realizar viajes de vacaciones a ambos países, en niveles récords tanto en frecuencia como en número de visitantes.

… Y AUMENTAN LAS VISITAS A TRABAJADORES PARAGUAYOS EN ESOS PAÍSES. De la misma forma, los precios relativos en favor de estadías en Argentina y Brasil estimulan fuertemente la visita de parientes y amigos de trabajadores paraguayos allí. Esto ha sido siempre así cuando el costo de vida en ambos países baja significativamente.

POCOS TURISTAS ARGENTINOS Y BRASILEÑOS EN PARAGUAY. La recesión en la Argentina, con severas dificultades estructurales en los últimos tiempos, y la decepción respecto del crecimiento en Brasil, que sigue bajando a niveles cercanos a 0, ocasionan altas cifras de desempleo y subempleo en ellos y una sensible disminución de ingreso para viajes. Estas razones hacen que literalmente hayan desaparecido turistas argentinos en nuestro país y que el número de turistas brasileños se haya reducido notoriamente.

¿COMBATIR EL CONTRABANDO? El principal motivo de su vigencia es que ni dentro del sector público ni del privado y tampoco entre las organizaciones de la sociedad civil se ha articulado consenso acerca de cómo combatirlo realmente. La pregunta clave sigue siendo: “Se lo quiere erradicar en verdad? O esa intención es mera hipocresía de nuestros líderes públicos y privados”. Mi opinión: Dados los poderosos intereses creados en torno al contrabando, no existe ninguna posibilidad de que disminuya sustancialmente y mucho menos que desaparezca.

ERGO. Son varias las razones que explican el descomunal comercio ilegal en nuestro país y no todas sus repercusiones son negativas. Tampoco se reduce todo al comercio exterior. La crisis doble, en Argentina y Brasil, también influye en inflación e inversiones locales, así como en turismo y visitas a parientes y amigos en esos países.