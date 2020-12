Denuncian un total de 32 inscripciones irregulares en Puerto Casado

“Hemos verificado los talonarios de inscripciones y encontramos que en la fecha 26 de diciembre de 2020 se realizaron 32 inscripciones. En esa fecha estuve de turno y no hubo inscripciones. Constaté en el libro de acta, presumiblemente volvieron a abrir la oficina en horario que no corresponde y realizaron inscripciones fraudulentas, ya que las personas inscriptas no son de Puerto Casado ni acudieron a las oficinas para solicitar su inscripción”, indica el acta de denuncia.

Detalla que las inscripciones irregulares totalizan 32 casos, donde la mayoría de las personas inscriptas son de Asunción y alrededores. Cada talonario cuenta con la firma del funcionario que realizó la inscripción, cuyos nombres son Hugo García, Hugo Esquivel, Eunice Benítez y María Feliciana Fretes.

Medidas. La directora del Registro Electoral, María Teresa Peralta, señaló que están al tanto de la denuncia y que realizarán la investigación correspondiente, detallando que este tipo de prácticas viene de años, pero que la informatización de los datos ya no permitirá estas adulteraciones. Detalló que también recibió otras denuncias y que los funcionarios involucrados serán sumariados.