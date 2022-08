Denuncian tortura en cárcel de Misiones

La denuncia afirma que desde el pasado domingo son víctimas de torturas y malos tratos. Afirman que tampoco reciben alimentos ni medicamentos.

“Se supone que deben investigar a los que se escaparon y no a los que se quedaron en el pabellón. Ellos ahora son torturados. Usaron teléfonos de los de otros pabellones para mandar las fotos y videos. Las personas que no se escaparon son torturadas por culpa de los que se escaparon”, expresó la familiar, que pidió no ser identificada.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, denunció que un equipo se presentó ayer para interiorizarse del caso pero que hubo negativa por parte del director Víctor Aliende, para dejar ingresar al comisionado Orlando Castillo. VR