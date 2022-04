Denuncian que los hospitales públicos no tienen habilitación

La titular del gremio, doctora Gloria Meza comentó que solicitaron al MSP un listado de establecimientos de salud pública que cuentan con habilitación. “Hoy (por ayer), recibimos esta nota. Pero el hospital de Mariano Roque Alonso no está habilitado”.

Meza enfatizó que no se puede hacer funcionar un servicio de salud si no cumple los requerimientos. Basados en dicha lista, aseguró que ningún hospital público está en regla. Para la habilitación se deben cumplir varios requisitos, entre ellos está el manejo de la basura patológica, contar con servicio de agua corriente, lavandería, etc.

Contó que probablemente muchos de los equipamientos que reciben los hospitales son donados. Por ello no se presupuesta su mantenimiento.

La solicitud al MSP del listado se realizó la semana pasada, aclaró. Comentó que piden a sus colegas de hospitales averiguar si están habilitados. Según dijo, solo tres estaban en regla hasta hace poco. Estos serían Medicina Tropical, Nacional de Itauguá y Pediátrico Acosta Ñu.

En una lista de prestadores de salud con documentos vigentes que se encuentra en la página de la Superintendencia de Salud, de 615 establecimientos que figuran, no aparece ni uno público.

A cargo. La responsabilidad de dar el visto bueno para el funcionamiento de dichos establecimientos está a cargo de la Superintendencia de Salud, recordó Meza.

Comentó del 100% de dichos prestadores de este servicio, el 92% son públicos y el restante privados. Al verificar el cumplimiento de los requisitos, encontraron que se realizó con el 55% de los privados, contó Meza. Dicho porcentaje lo encontraron en el informe de gestión del Superintendente de Salud, doctor Ignacio Mendoza.

Adelantó que la lista que recibieron fue enviada a Mendoza para realizar el cruzamiento de datos, basándose en los que dispone la superintendencia de salud.

ÚH intentó conversar con el superintendente y también con la encargada de establecimientos del MSP, Malvina Caballero. En ningún caso recibió respuesta.



Gloria Meza,

Círculo de Médicos.