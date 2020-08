Denuncian hallazgo de cuatro mil facturas duplicadas en Lambaré

Fue presentada una denuncia por cuatro mil facturas duplicadas en la Municipalidad de Lambaré. El concejal Fernando Báez denunció tentativa de estafa y producción de documentos no auténticos.

Según el edil, no se sabe quién autorizó la impresión de dichas facturas que el Departamento de Tesorería iba a utilizar.

Los cuatro mil comprobantes de ingresos tienen numeración duplicada y fueron detectados por la jefa de Tesorería de la Municipalidad, quien informó a la Dirección de Administración de Finanzas el 10 de junio de este año, y esta a su vez a Auditoría Interna.

Lo llamativo y que fue denunciado es que la Dirección de Auditoría fue la última en enterarse del hecho, pero existe un memorándum ya de fecha 7 de junio –domingo– en el que el auditor Sergio Benítez Paniagua informa al intendente Rosa Agustín Guido González que había hecho el control sobre los documentos duplicados, tras la divulgación de Tesorería.

“El auditor no coincide con lo que dice. Él se apersonó a Tesorería con el informe y hace figurar una fecha anterior. A menos que él haya viajado al futuro para saber lo que Tesorería informó, esto no puede ser. No se puede permitir estas cosas y tuve que hacer la denuncia”, explicó Báez.

Según el documento presentado, podría existir un posible beneficio patrimonial indebido y se tiene que identificar a los responsables.

“Hay que ver quién fue el que ordenó las facturas, la SET también debe informar quién autorizó, pero de esta tentativa alguien se tiene que hacer responsable”, reclamó el concejal, alegando que el fiscal que tome la causa debe citar a los implicados para encontrar quién tuvo la intención de beneficiarse con eso.

“Iba a ser un daño muy grave en la ciudad de Lambaré si estas facturas se llegaban a usar. ¿Por qué no se informó a la Fiscalía, si ya se sabía dos meses antes; por qué no comunicó a la Junta? Nosotros nos enteramos recién el 12 de agosto”, refirió el concejal.

Otro de los ediles, Nelson Medina, fue el que presentó el hecho para que sea tratado en la Junta. Recién en esa fecha la Municipalidad solicitó que vaya una escribana para hacer un acta. Actualmente las facturas están lacradas y son de la serie B, del 10.001 al 12.000 y de la serie C, del 10.001 al 12.000. Todos ellos fueron emitidos por la Imprenta Gráfica Ramírez.