Denuncian estado de abandono de plazas y exigen mantenimiento

“Desde hace más de un año que la zona de juegos está descuidada. En la parte donde hay una especie de casita con puente, faltan varias maderas. Esto es un peligro tremendo. Justamente ayer mi hijo de cinco años cayó en uno de los huecos y se golpeó la pierna ¿Qué iba a pasar si se dislocaba el tobillo o se rompía la pierna? La ineptitud municipal no solo es decadente, es criminal por tratarse de una zona donde juegan niños, muchos de ellos pequeños”, lamentó un padre concurrente del Parque Carlos Antonio López.

Al igual que la inquietud del ciudadano, constantemente existen reclamos por la falta de limpieza, mobiliarios deteriorados y ausencia de iluminación de estos espacios, a pesar de pagar impuestos para el mantenimiento de estos sitios de esparcimiento, que se volvieron vitales sobre todo tras un largo encierro por la pandemia.

Esta falta de cuidado se debe a la falta de inversión en insumos y asignación de suficiente recurso humano por parte del Municipio, expuesto por el concejal Álvaro Grau durante la sesión virtual de la Junta Municipal de Asunción, el jueves pasado.

El edil presentó ante el pleno una minuta, con carácter resolutivo, en la que se solicita a la Intendencia que provea de todo lo necesario a la Jefatura de Áreas Verdes e informe de lo actuado en un plazo no mayor a 8 días, ya que existen 136 plazas y 6 parques, mucho de ellos en mal estado.

Esta dependencia de la Dirección de Aseo Urbano, comentó, tiene un déficit histórico que arrastra desde periodos anteriores y en esta administración no se encara una solución al problema.

Cuestionó que en la Comuna más de 6.000 funcionarios estén en el área administrativa y solo 3.000 en área operativa como Aseo Urbano y Vialidad, que son las áreas que mayor atención necesita la ciudad. En un recorrido por plazas y parques, varios personales, que realizaban limpieza y prefirieron el anonimato, confesaron que las maquinarias como desmalezadoras y hasta rastrillos son obsoletos. Resaltaron la necesidad de mayor cantidad de personal para las limpiezas.

Precariedad. De las 18 desmalezadoras solo 8 funcionan. Lo ideal es tener 36, según el reporte presentado por el edil. Además, solo siete motosierras funcionan de las 17. De los 3 vehículos con que cuenta la jefatura de Áreas Verdes, solo dos operan.

En cuanto a recursos humanos, de los 160 personales, dijo que más de 40 no pueden trabajar por la pandemia por encontrarse en el grupo de riesgo. Grau expuso que de los 46 placeros, algunos solo están unas horas y luego se retiran. “Hay 15 cuadrilleros. Lo ideal sería tener 50 para la mañana, 50 para la tarde y 50 para la noche. Las herramientas no dan abasto, el mantenimiento de equipos lo hacen los mismos funcionarios”. Desde ÚH intentamos consultar con la jefa de Áreas Verdes, pero no respondió los mensajes.