Denuncia por plagio contra Shake it Off de Taylor Swift vuelve al juzgado

La demanda fue impulsada por Sean Hall y Nathan Butler, compositores de la canción de 2001 Playas Gon' Play, que interpretó el grupo femenino 3LW y cuya letra dice: "Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate / Ballers, they gonna ball / Shot callers, they gonna call".

3LW - Plays Gon' Play Esta canción fue lanzada en el 2001. Video: 3LWVEVO Youtube.

Sus autores entienden que Swift plagió esa parte de su letra en su canción Shake It Off, cuando dice: "Cause the players gonna play, play, play, play, play/ And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate / Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off”.

En su primera incursión en los tribunales, la demanda fue archivada por un tribunal de California que entendió que el fragmento de "la letra supuestamente infractora está constituida por frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor".

Taylor Swift- Shake It Off El single fue lanzado en el 2014. Video: Taylor Swift Youtube.

El número de denuncias de este tipo se multiplican en los últimos tiempos en EEUU, donde artistas como Pharrell Williams o Katy Perry fueron hallados culpables recientemente.

Al menos existe una buena nueva para Swift procedente del ámbito judicial, ya que el hombre de 27 años, acusado de acosar a la artista y enviarla cartas y correos electrónicos con amenazas, se declaró culpable y se enfrenta a una pena de 5 años. Además, permanecerá encarcelado hasta la sentencia, prevista para marzo, tal y como ha informado el fiscal de este caso en Nashville (EEUU).