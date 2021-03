Dennis: "Sería chévere conocer Paraguay"

En su juventud se volcó de lleno a la música después de presentar un examen para la escuela de medicina el cual pasó sin problemas “después de pasar dije esto no es lo que quiero para mi vida, mis padres pensaron que no pasé y ahí empezó todo”, indicó Dennis.

Inicio su carrera en el 2010 siendo vocalista de la agrupación Oigan a mi tío, con el cual tuvo la oportunidad de trabajar con artistas como Vicente Fernández, Daddy Yankee, Zion y Lenox, Belinda, Jencarlos Canela, entre otros. Luego de la separación del grupo empieza su carrera como solista y su carrera despego al componer Chica Mala banda sonora de la famosa telenovela Sin senos sí hay paraíso, el cual lo hace mundialmente conocido y logra posicionarse en el top 1 en People en español, trending topic en más de 9 países, Spotify, YouTube, entre otros. Viajes, giras y colaboraciones importantes marcan el hoy exitoso camino del cantante de 30 años. “Telemundo me llama y me dicen que no me tenían fe (risas) y me proponen hacer la canción de la siguiente temporada y lo hicimos, fue más a mi gusto y con Robert Taylor, Nicolás Tovar y Gustavo Líder llamado Estar contigo y la volvimos a romper”, comentó el arista.

Dennis Fernando 2.jpg

Con dicha canción en el 2018 ganó la categoría de Mejor Canción de Telenovela en la premiación de TV y Novelas en Colombia. También obtuvo varios premios en Ecuador y recibió una condecoración por su aporte a la música y cultura Latinoamericana otorgado por el senado en California. El cantante señala que gusta de las películas que le hacen pensar y las series de acción. Es admirador del músico Reik y del grupo Sin banderas; y es fanático de su hoy amigo, el cantante y representante de la música llanera Luis Silva. Su tiempo libre lo dedica a tocar la guitarra en una banda de rock que tiene de hobby con unos amigos, entre ellos el productor Jay de la Cueva y conectarse con sus fans. “Quiero que el trato con los fans siempre sea de amigos, así como tú y yo estamos hablando”, expresa.

Este 2021 se viene el lanzamiento de su disco con unas doce canciones y si la pandemia lo permite la gira por Europa y Latinoamérica. “Sería chévere conocer Paraguay”, manifestó.

Para Dennis un mensaje especial es que todos los sueños se hacen realidad. “La gente suele decir que esto de ser artista es para los que tienen dinero, los medios y contactos, pero no. Yo crecí en un pueblo donde nadie tenía las posibilidades y yo me iba abriendo camino porque yo creía en mí y la invitación y mensaje es “todos los sueños se hacen realidad” lo importante es tener disciplina tener constancia, persistencia y tener metas claras”.