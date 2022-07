“Demostramos que podemos construir la Concertación”

“En la Concertación, estamos personas de diferentes ideologías. Yo soy de derecha y no hay problema. Me siento a hablar con gente de izquierda”, relató y dijo que de esa forma se ejercita la democracia, hablando de los anhelos que se tienen en común y no de las diferencias.

“Nuestro enemigo es la corrupción, es la impunidad y es el crimen organizado y ahí creo que la mayoría de los paraguayos coincidimos”, aseveró y a renglón seguido dijo que por eso se da la unificación de disparidades.

“Hay cuestiones en común que nos afectan. No podemos ni siquiera empezar a discutir de ideologías porque la corrupción, la impunidad y el crimen organizado no tienen colores ni ideología, y hoy no nos deja debatir los temas profundos que nos están atrasando en educación, en salud”, explicó Portillo.

Citó además que la economía está en baja, porque la inflación y el endeudamiento están subiendo y junto con ello, la pobreza y el desempleo.

Mencionó además que la corrupción y el crimen organizado se han infiltrado en todas las instituciones republicanas.

“Ahora no podemos discutir de ideologías, porque resulta que hoy existen acribillamientos, sicariatos, inseguridad física y jurídica, que nos condiciona a todos, nuestra discusión de cómo vamos a apuntar a un Paraguay mejor”, aseveró.

Para Portillo, los problemas son más palpables para la ciudadanía. “Vemos cómo se trasluce en un mayor endeudamiento del país, hay aumento de la pobreza y de la inseguridad”, sostuvo.

“Esos temas eran etéreos, pero hoy la gente puede identificar quién abrió las puertas del infierno para que entre el crimen organizado a nuestro país y fue el gobierno de Horacio Cartes. Eso no es ningún secreto”, apuntó y recordó que cuando trabajó en el banco Amambay, no permitió el ingreso a Darío Messer. “Salí y lo primero que hicieron fue incluir a Messer. Hoy, el tiempo me da la razón”, indicó.

Dijo que en caso de que la Concertación llegue al poder, hay que consolidarla tomando el Congreso. “Los ciudadanos tenemos que acaparar el Congreso, porque hoy la mayoría de los congresistas representan más a los narcos que a los partidos políticos”

Añadió que la actitud de Kattya González fue poco ética y democrática.

“Trató de arrastrar al resto de los partidos a su alianza para el Congreso, pero se quedaron solos, como no le funcionó, ahora nos llama partidos de saldos y retazos, pero son gajes de la política”, comentó.



Ahora no podemos discutir de ideologías, porque resulta que hoy existen acribillamientos, sicariatos, inseguridad.



Los ciudadanos tenemos que acaparar el Congreso, porque hoy la mayoría representan más a los narcos.

Hugo Portillo,

candidato presidencial.