Según el informe de la Comisaría 11ª Central de Arroyo Seco, el hecho se registró sobre la calle Pastora Céspedes casi 21 de Setiembre, en el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo.

El joven manifestó que se encontraba al mando de su camioneta Toyota Hilux y, cuando bajó a una bodega para comprar gaseosas, los desconocidos se acercaron por detrás y descendieron del vehículo con armas de fuego en mano y abordaron su rodado para luego tomarlo de rehén.

Dijo que en todo momento iba con la cabeza agachada, no visualizando a los hombres y que una de las personas hablaba con acento brasileño. Lo bajaron sobre la calle Manuel Chaparro y Ceferino Ruiz y se dieron a la fuga a bordo de su camioneta.

A raíz de un rápido rastrillaje por los patrulleros de la Comisaria 11ª Central y con la ayuda del sistema GPS que poseía dicha camioneta, se logró ubicar el rodado abandonado sobre la calle Boquerón casi Mariscal Estigarribia, en el barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa.

La víctima mencionó a la Policía Nacional que, presumiblemente, los desconocidos se equivocaron de objetivo, ya que el mismo no manejaba en el momento una gran cantidad de dinero ni mucho menos posee problema con terceros.

"Me iban preguntando cosas al principio; después, en la última parte, ya no me dijeron nada, hicieron una llamada y no recuerdo exactamente qué dijeron, no escuché bien, pero dijeron 'matale nomás ya y vamos a quemar su camioneta'", relató el joven a Telefuturo.

En el lugar se convocó a personal de Criminalística, quienes realizaron la inspección del rodado, de cuyo interior los delincuentes se llevaron un celular, documentos, G. 180.000 y cuatro lomitos, de los seis que había comprado la víctima.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía de la ciudad de San Lorenzo, a cargo de la agente Viviana Riveros, quien dispuso que la camioneta sea trasladada hasta la Comisaría, quedando depositada a cargo de esa unidad fiscal.