Definen cómo se vivirá el verano en las playas con el modo Covid

Bronceador y alcohol en gel. Las especificaciones para el funcionamiento de los balnearios y playas en el país fue dado a conocer por el Ministerio de Salud. Encarnación está sujeta a su situación epidemiológica para la apertura plena de la temporada veraniega.

El protocolo a ser implementado en la capital de Itapúa fue aprobado la semana pasada, comentó el viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Julio Borba. “El protocolo para la ciudad de Encarnación fue aprobado el jueves o viernes ya. Fue estudiado y aprobado, y ya no creo que haya variaciones”, comentó el funcionario de Salud en conversación con Monumental AM. Dicho documento fue trabajado con las autoridades departamentales y municipales de esta zona del país. “Ahora lo que estamos evaluando es el momento en el cual se va a implementar, considerando un poquito que los números hasta ahora no son halagadores, por decirlo de alguna forma, en el Departamento de Itapúa”, agregó el referente del ministerio. En el ránking de departamentos con más casos, nada ha variado con relación a las últimas semanas. Borba comentó que el primer puesto sigue siendo de Central, luego le sigue Asunción y el tercer lugar es ocupado por Itapúa. Sin embargo, comentó que en dicha zona hubo un pequeño descenso. Habrá que ver si esta tendencia continúa. Si los números son favorables, para inicios del próximo mes o su quincena se estaría dando el visto bueno para el inicio oficial de la temporada. PRUEBA El fin de semana la playa San José, la principal de Encarnación, fue escenario de la prueba para ver cómo se implementarán las medidas sanitarias, informó el corresponsal Antonio Rolín. La prueba de las burbujas sociales, nombre que se le dio al simulacro, tuvo como fin experimentar en la realidad la implementación del protocolo sanitario que regirá para todos los que lleguen a usufructuar las tres playas de Encarnación, dentro de la pandemia del coronavirus. El parcelamiento, realizado en el espacio público sobre la arena a orillas del Paraná, tiene como fin ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de veranear en un ambiente seguro y protegido, informó el corresponsal Antonio Rolín. En la presentación de la propuesta que las autoridades de Encarnación habían hecho al Ministerio, se detalló cómo serían dichas burbujas. Estos espacios están diseñados para grupos de dos, tres, cuatro y diez personas que quieran ingresar a las playas. Las alternativas presentadas son con previo agendamiento a través de una plataforma que será lanzada en los próximos días y mediante el registro en los accesos principales, dependiendo de la disponibilidad del lugar. Se prevé un distanciamiento de seis metros entre cada burbuja. Se tomará el registro de las personas que ingresen a las unidades turísticas por los accesos autorizados, el lavado de manos y el uso obligatorio de tapabocas. INSTRUCCIONES El protocolo aprobado también abarca los balnearios y las piscinas. En líneas generales, todos los lugares deberán contar con implementos necesarios para la desinfección. Esto implica la disponibilidad de lavaderos, jabón y alcohol. Al aire libre no será necesario utilizar las mascarillas, toda vez que se esté con el núcleo familiar, laboral o de amigos y con el correspondiente distanciamiento de otros núcleos. Los espacios de uso común deberán ser desinfectados, sobre todo, los de uso masivo. El registro de las personas con todos los datos y la toma de temperatura también son obligatorios.



INDICACIONES. El protocolo para el veraneo fue dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública.