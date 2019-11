Déficit llegó al tope y Fisco presiona con ley para no frenar inversiones

El déficit presupuestario ya llegó al tope de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y desde el Ministerio de Hacienda insistieron ayer con la sanción del proyecto de ley que autoriza a duplicar el saldo rojo para no frenar las inversiones previstas. El documento ya obtuvo media sanción del Senado el jueves.

De acuerdo con el informe de situación financiera (Situfin) presentado ayer por la cartera, el déficit fiscal entre enero y octubre trepó a los G. 3,55 billones (USD 551,3 millones), lo que equivale al 1,5% del producto interno bruto (PIB). El déficit se da cuando los gastos son mayores que los ingresos (ver la infografía).

Según el reporte, esta situación se produjo principalmente por la desaceleración de los ingresos tributarios, ya que si bien se registra un crecimiento del 1,7%, los números están lejos del 7,2% estimado a inicios de año. Es más, las autoridades adelantaron ayer que se proyecta cerrar el año con un incremento de apenas el 1%.

En contrapartida, el documento resalta que las inversiones en obras llegaron a los G. 4,87 billones (USD 756,5 millones), lo que significa un aumento del 43,5%.

Ampliación. El viceministro de Economía y la directora de Política Macrofiscal de la entidad, Humberto Colmán y Viviana Casco, respectivamente, resaltaron ayer la madurez del Legislativo para darle media sanción de forma ágil al proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para aumentar el déficit.

Insistieron en que si este planteamiento no prospera en Diputados en las próximas semanas, las inversiones previstas en el plan de reactivación no podrán avanzar. Al mismo tiempo, remarcaron que una ampliación del déficit no implica que subirán los gastos corrientes, ya que está prohibido por la Ley 1535/99 y por el propio proyecto en estudio en el Parlamento.

Media sanción. El proyecto de ley enviado por Hacienda al Congreso, que autoriza a ampliar el déficit hasta el 3% del PIB, obtuvo media sanción del Senado el jueves pasado.

Si esto es confirmado por la Cámara Baja, el Fisco podrá elevar el déficit hasta USD 1.200 millones este año, el doble de lo establecido en la LRF.

No obstante, el ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó que según las proyecciones del Gobierno se cerrará el año con un agujero fiscal equivalente al 2,5% del PIB, es decir, USD 1.000 millones.

Embed



Gasto crece y la rigidez ya trepa al 92%

El informe de situación financiera del Estado presentado por Hacienda también indica que los gastos totales a octubre están creciendo a un ritmo del 8,8% y la rigidez presupuestaria en relación a los ingresos trepó al 92%. Esto da un margen de solo el 8% de los ingresos para inversiones.

El documento señala que los salarios financiados mediante los ingresos llegaron al 69%, es decir, de cada G. 100 que recauda el Fisco, G. 69 se destinan al pago de sueldos.

El superávit operativo (ingresos menos gastos, excluida la inversión) fue positivo y alcanzó los G. 1,32 billones, lo que representa el 0,5% del PIB.

El informe menciona finalmente que los ingresos de la EBY e Itaipú crecieron en 448% y 29%, respectivamente.