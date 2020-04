Defensora pide indultar a presos que pueden tener salidas transitorias

La defensora General, María Lorena Segovia, pidió a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y por su intermedio al presidente Mario Abdo Benítez, que se indulte a los reclusos que pueden ser beneficiados con las salidas transitorias y régimen de semilibertad.

Por su parte, la ministra Cecilia Pérez, señaló que están trabajando en ello, pero que los que pueden ser beneficiados no son muchos, y que hay requisitos que cumplir. A la fecha, existen unos 15.700 presos en todo el sistema penitenciario paraguayo. El pedido de indulto para los condenados se hace dentro del marco de emergencia sanitaria y la crisis penitenciaria de modo a poder descongestionar las cárceles del país. Según dice la defensora General, actualmente se encuentran suspendidas las tramitaciones y concesiones referentes a todas las medidas de salidas transitorias y régimen de semilibertad relacionados a los internos en los penales de nuestro país. Afirma que las causas se hallan en los juzgados de Ejecución Penal, y dice que la Defensa Pública realizó la búsqueda de la aplicación de un mecanismo de trabajo orientado a favorecer el cumplimiento de los objetivos y funciones que le corresponden, para dar amparo a las personas necesitadas. Indica que dentro del trabajo que hace con el Ministerio de Justicia, solicita a la ministra sus buenos oficios para que se implemente el indulto a favor de las citadas personas. Segovia refiere que en caso de darse el indulto presidencial, contribuiría enormemente en la descongestión de las penitenciarías, y en la protección de los derechos humanos de cada persona. Remarca que la Defensa Pública trabaja para asistir a las personas privadas de su libertad. MINISTRA PÉREZ. Por su parte, la ministra Cecilia Pérez, dijo a ÚH que están trabajando en tratar de descongestionar las cárceles, pero que los que pueden ser beneficiados con las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, no son muchos internos. Es más, apunta que actualmente no estamos en un estado de excepción en nuestro país, por lo que hay que realizar trámites para conceder los indultos. Indicó que hay requisitos legales y constitucionales, y que para el indulto necesitan informes del Organismo Técnico Criminológico (OTC), y de la Corte Suprema de Justicia, para que se elabore la lista de reclusos. La ministra señaló que, de hecho, actualmente, todos las cárceles están cerradas, ya que no permiten el ingreso de presos nuevos, por las medidas sanitarias a raíz de la pandemia. Indicó que bajó un poco el número de presos en el país, que serían de 15.700 reclusos.



La prófuga Dalia López apeló el rechazo del hábeas corpus presentado

La prófuga empresaria Dalia López, con rebeldía por el caso del ex futbolista Ronaldinho, apeló ayer el rechazo del hábeas corpus preventivo y genérico dictado por el juez de Garantías, Rolando Duarte.

La presentación se hizo por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Marcos Estigarribia.

El magistrado dispuso correr traslado a la Fiscalía General, y la próxima semana, enviaría al Tribunal de Apelación en lo Penal el recurso planteado.

La empresaria, a través del hábeas corpus preventivo y genérico, solicitó al juez Duarte que revocara la rebeldía y la captura en su contra. Además, requirió que se le conceda la intervención a sus abogados defensores.

No obstante, el magistrado entendió que no correspondía el pedido de la mujer, ya que era un proceso penal en curso, y existía una orden de juez competente.

Con ello, indicó que no se dieron los requisitos para que se concediera la garantía constitucional.