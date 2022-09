Defensor-Godoy-habla-de-repartija-de-cargos-en-un-audio-filtrado.mp3

La grabación correspondería a una reunión entre el defensor y funcionarios de su entorno inmediato, y a juzgar por los hechos referidos en el audio, habría ocurrido a finales de 2019.

Godoy comenta en el encuentro los avances, sobre lo que entonces eran conversaciones, para la presentación de un proyecto de ley en el Senado.

El proyecto iba a ser propuesto por el entonces senador Luis Alberto Castiglioni, actual ministro de Industria y Comercio, a quien se refiere en el audio como “Lucho”, denotando una relación de amistad.

Godoy, con artimaña, pretendía que el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), una institución del Estado con autarquía funcional, pase a convertirse en una dirección más de la Defensoría del Pueblo, y así poder disponer de sus rubros.

“Lo único que les digo es que vamos a estar muy bien. El senador Castiglioni se comprometió conmigo, con nosotros, de que en febrero va a presentar el proyecto de ley. Ahí lo que vamos a ser ricos, ese lo que vamos a sacar la lotería (…)”, se le escucha a Godoy decir a los funcionarios.

Seguidamente, invoca una jurisprudencia, que según explica a los funcionarios establece que el que no entró por concurso podrá ser cesado, dando a entender que podría ser aplicado en el MNP, una vez que este forme parte del organigrama de la Defensoría.

“Seis tipos son; tres con mandato vencido hace ocho años, que están ganando en este mismo momento 24 millones de guaraníes como yo (...), 16 directores con 17 millones de guaraníes, ocho directores que no son generales con 11 millones de guaraníes, y después los jefes; que están ganando todos 5, 6 millones de guaraníes, y otros cuantos funcionarios permanentes con 4 millones de guaraníes (...)”, expresa Godoy.

Se entiende por el audio que dichos datos fueron compartidos en una reunión anterior que habría mantenido Godoy con Castiglioni, quien en ese momento hacía poco tiempo que había retornado a su banca en el Senado, luego de renunciar al cargo de canciller, tras verse envuelto en el polémico caso del acta bilateral de Itaipú.

Castiglioni habría cuestionado la función del MNP, según cuenta el defensor. “(...) Hacen estadísticas, y salen dos a tres veces al año en la tele, y le denuncian a cuantos gobiernos haya, por el tema de esto, de aquello, pero no construye nada, me dice Lucho, estábamos hablando en su casa (...)”, comenta Godoy, y reitera que Castiglioni se comprometió a presentar el proyecto de ley para que el MNP sea una dirección general dependiente de la Defensoría del Pueblo.

“Son 16 rubros más ocho de director, 24 rubros vamos a sacar, y chau, pero se van de una. Y a mí, el tema de que se manifiesten acá, que vengan, no tengo ningún problema, les vamos a pasar empanaditas. Yo no voy a venir, me voy a quedar en casa. Tres días nada más vendrán, después ya chau”, dice el defensor del Pueblo. “Yo pienso en ustedes, y Lucho se comprometió”, añade. A cambio, el entonces senador le habría solicitado ayuda para realzar su figura en las redes sociales, según comenta Godoy. El proyecto en cuestión aparentemente nunca fue presentado.

En otra parte del audio, el defensor del Pueblo se refiere de forma despectiva a una periodista de otro medio, y hace alarde de “su equipo en redes sociales”. El audio in extenso lo podrá escuchar en la edición de este Diario en su versión digital, disponible en www.ultimahora.com.

Fiscalía pidió informe a Godoy

El fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad N° 14 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitó informe a la Dirección General de Objeción de Conciencia, dependiente de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la causa N° 83/2022 “Miguel Ángel Godoy s/ exacción”. El Ministerio Público le solicitó copia del reglamento del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, la nómina de los miembros de dicho consejo, desde el año 2018. Asimismo, el agente fiscal solicitó, entre otras cosas, la lista de empresas a las cuales fueron dirigidas las notas que instaban a los empleados dependientes a acudir hasta las oficinas de la Defensoría para recibir capacitaciones y realizar las solicitudes de objeción. Pidió adjuntar las copias de dichas notas remitidas.