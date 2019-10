Defensor adjunto entregó rodado

Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto señaló que entrega el móvil a Llano ante las denuncias realizadas por las presuntas irregularidades constatadas y atropello a los derechos humanos en la entidad.

Explicó que en fecha 24 de octubre del año en curso, se presentó en su domicilio un funcionario de la Defensoría del Pueblo, y le entregó la Resolución DP-DGA FN° 1416/19 por la cual se dispone que el vehículo automotor asignado al defensor del Pueblo adjunto sea puesto a disposición del departamento de transporte de la institución.

“Es así que el defensor del Pueblo no solo me deja sin funcionarios para poder realizar las funciones que venía realizando desde que asumí el cargo, sino que me priva igualmente de una herramienta fundamental para trasladarme a los distintos puntos y corroborar in situ las diferentes denuncias y poder velar por el cuidado del medioambiente y la protección de los intereses difusos”, manifestó Carlos Vera.

Añadió que el vehículo se encuentra en perfectas condiciones y con 16.850 kilómetros, la cédula verde, habilitación al día y que el acto lo realiza en su calidad de comisionado parlamentario.