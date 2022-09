Defensor adjunto denunciará penalmente a Miguel Godoy

“Hablé con el comisario Cardozo y me explicó que debo hacer la denuncia, porque me están siguiendo en un vehículo, voy a denunciar esa persecución, probablemente lo haga de mañana ante el Ministerio Público, esto ya viene desde hace tiempo”, señaló.

Indicó que ya le reclamó este hecho a Godoy personalmente y frente a todos los funcionarios de la Defensoría hace dos semanas, cuando comenzaron las publicaciones periodísticas sobre Godoy, pero no recibió respuestas.

“Yo vivo en Villa Morra, le dejo a mi hija en su colegio y siempre está el mismo auto detrás mío y llama la atención, le dije frente a todos los funcionarios que me está haciendo seguir y no me dijo ni una palabra”, señaló.

Indicó que no podrán amedrentarlo, ya que no tiene nada que ver con las publicaciones en contra de Godoy.

“Yo estoy desde diciembre en la Defensoría, todos los problemas ya vienen anterior a eso, él (Godoy) se molestó porque yo le pedí informe de todo, del seguro médico, de todo absolutamente y eso no le gustó, voy a ir a presentar denuncia a la Fiscalía barrial número 21”, manifestó a Última Hora.

“Mi obligación es ir a trabajar, es inconcebible crear problemas. Debemos estar a disposición de la ciudadanía y estamos perdiendo tiempo en estas cosas, no tengo miedo”, añadió.

Ayer, la diputada Kattya González responsabilizó a Miguel Godoy de cualquier cosa que les pueda pasar a los firmantes del libelo acusatorio en contra del defensor.

Este lunes fue convocada una sesión extraordinaria para tratar el pedido de juicio político en contra de Godoy, quien va sumando causales a medida que pasan los días; sin embargo, es protegido por la bancada cartista en la Cámara de Diputados.