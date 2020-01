Defensa pide a jueza anular imputación a Mario Ferreiro

La defensa del ex intendente Mario Ferreiro planteó ayer la nulidad de la imputación por coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias promovida por la fiscala Stella Marys Cano.

El incidente fue promovido en formato papel ante la magistrada Clara Ruiz Díaz, aunque la misma aún no podrá estudiar el pedido.

El abogado Guillermo Ferreiro presentó la carta poder firmada por el ex jefe comunal, y tomó intervención.

En su escrito, explica que la causa se formó a raíz de la denuncia de Camilo Soares, contra otras personas por supuesta coacción.

Indica que Ferreiro fue intendente hasta el 20 de diciembre del 2019. Remarca que al inicio, los denunciados fueron la ex diputada Rocío Casco y Aureliano Servín, respecto a Alfredo Guachiré, supuestamente le obligaron a entregar elementos comprometedores contra Soares.

Indica también que fue tras las supuestas evidencias de un grupo de Telegram, donde se conversó sobre cuestiones de la Comuna.

Sostiene que la imputación de la fiscala hecha el sábado 18 de enero, a las 21.00, no cumple con las exigencias legales, por lo que es nula.

VIOLACIÓN. Refiere que se viola el artículo 302 del Código Procesal Penal, sobre la descripción del hecho atribuido. Afirma que no considera la presunción de legitimidad de actos administrativos.

Apunta que si bien se citan resoluciones sobre contrataciones, proveedores y pago, no dice por qué los actos son hechos punibles.

Habla de que no existen elementos contra el ex intendente. Acota que se habla de coacción y coacción grave, pero no menciona de qué manera el mismo pudo haber sido autor o partícipe. Se limita a mencionar que encargó a Casco y Servín visitar a Guachiré. Dice que esto es una simple suposición.

Se pregunta en qué se puede incriminar a Soares que debe ser juzgado en febrero por lesión de confianza.

Argumenta que se habla del préstamo de Camilo a Ferreiro, sin que exista un documento crediticio. Alega que tampoco hubo tráfico de influencias. Sobre las licitaciones, dice que estas generan egresos y no ingresos y que la fiscala criminaliza actuaciones administrativas. Tampoco se determina el monto del perjuicio.