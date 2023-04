Declaró el perito cuestionado por la defensa de Cuevas

En su declaración, resaltó principalmente el saldo inicial para la pericia de los bienes de Cuevas, por parte de los demás peritos. El mismo inició de cero, ya que no tenía documentación de ingresos o egresos.

Según el abogado Guillermo Duarte, no les sorprende la declaración de González. “Es un perito que vino a hacer la pericia del peritaje ya realizado y viene a opinar. Eso es lo que es importante, él viene a opinar sobre las conclusiones de los otros peritos y sin documentación respaldatoria”.

Refiere que el fiscal Luis Piñánez era el que tenía que hacer las investigaciones y no el perito; y que si el fiscal no recolectó datos, el perito no puede empezar a suponer.

Por su parte, el fiscal Luis Piñánez afirmó que ayer continuó el dictamen de González, quien sostiene que existe una falta de correspondencia de un saldo negativo de cerca de menos G. 5.000 millones.

Según el fiscal, el perito explicó que no existe ninguna evidencia para poder tomar esos saldos iniciales (de los demás peritos). “Esos saldos iniciales de créditos explicados por los peritos, y él habla, por ejemplo, de cuentas bancarias, si había efectivo o también ingreso de ellos y el perito habla de falta de evidencias”, señaló.

El perito será examinado luego por el agente fiscal y por la defensa. El juicio oral seguirá el próximo lunes 10 de abril, luego de la Semana Santa, a las 08:00.