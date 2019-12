“Decisión de EEUU es netamente administrativa”

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que es una decisión soberana de los Estados Unidos y que hay que respetar le decisión que tomaron de suspender de por vida la visa al ex senador colorado Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado, Francisco Díaz Verón. No obstante, el secretario de Estado sentenció que es una medida netamente administrativa del Gobierno norteamericano y que no implica que se le declare culpable o inocente a nadie. “Todos los países tienen el derecho de restringir. No es un acto jurisdiccional y al no ser un acto jurisdiccional no guarda relación ni con principios de inocencia ni con debido proceso, sino con acciones soberanas”, destacó. Acotó que a través de los medios de comunicación, escuchó que podrían haber más personas que recibirán la sanción.