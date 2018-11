Debemos ser humildes sin vanagloriarnos de tener luz propia, sino reflejar la luz de Dios

Existen dos tendencias siempre presentes en la historia de la Iglesia: La tentada por la vanidad y la Iglesia pobre, que no debe tener otras riquezas que su Esposo, como la humilde mujer del templo: Me gusta ver en esta figura a la Iglesia que es en cierto modo un poco viuda, porque espera a su Esposo que regresará. Pero tiene a su Esposo en la Eucaristía, en la Palabra de Dios, en los pobres, sí: pero espera que regrese, ¿no? Esta actitud de la Iglesia...

Esta viuda no era importante, el nombre de esta viuda no aparecía en los diarios. Nadie la conocía. No tenía títulos... nada. Nada. No brillaba con luz propia. Es esto que me hace ver en esta mujer la figura de la Iglesia.

La gran virtud de la Iglesia debe ser no brillar con luz propia, sino brillar de la luz que viene de su Esposo. Que viene propio de su Esposo. Y en los siglos, cuando la Iglesia ha querido tener luz propia, se ha equivocado.

Es verdad que algunas veces, el Señor puede pedir a su Iglesia, tomar un poco de luz propia, pero eso se entiende, si la misión de la Iglesia es iluminar a la humanidad, la luz que viene donada debe ser únicamente aquella recibida de Cristo en actitud de humildad.

Todos los servicios que nosotros hacemos en la Iglesia son para ayudarnos en esto, para recibir aquella luz. Y un servicio sin esta luz no está bien: hace que la Iglesia se vuelva o rica, o potente, o que busca el poder, o que se equivoque de camino, como ha sucedido tantas veces en la historia y como sucede en nuestras vidas, cuando nosotros queremos tener otra luz, que no es precisamente aquella del Señor: una luz propia... Humildes. Sin vanagloriarnos de tener luz propia, buscando siempre la luz que viene del Señor. Así sea.

