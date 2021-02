Debe ser vacunado 70% del país para lograr inmunidad de rebaño

Aguardando. No se conoce aún la fecha exacta de la llegada de las vacunas del mecanismo Covax. Mientras se aguarda dicha definición, profesionales de la salud piden más dosis para inmunizar a los trabajadores de centros asistenciales. La Dirección de Vigilancia de la Salud habla de un nivel de entre 60 y 70% para tener un cerco contra el virus.

Según fuentes a la que accedió Última Hora, hoy se daría a conocer el listado de fechas en que las dosis serán distribuidas en los países que forman parte del mecanismo Covax. Paraguay tiene previsto, a través de este mecanismo, 4.300.000 vacunas que irán llegando por partes. El lunes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había dicho que para junio se contarían con 300.000 biológicos en total vía Covax. COBERTURA El doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, en conversación con Monumental AM, mencionó que en caso de contar con las vacunas, se podría inmunizar a 30.000 personas por día. Mencionó que existen alrededor de 1.400 centros de vacunación en el país. El responsable de Vigilancia de la Salud mencionó que para empezar a evaluar el levantamiento de las medidas restrictivas, hay que pensarlo de dos maneras. “Por un lado, la vacunación de más del 60 al 70% de la población. Con eso se baja el índice de contagiosidad. Si nos olvidamos de todas las medidas, una persona le va a contagiar a tres”. Mencionó que sin la vacuna y sin las medidas restrictivas, se debe inmunizar al 70% de la población. Con ello la epidemia irá disminuyendo hasta terminar. También con este nivel, ya se podría generar la inmunidad de rebaño. Esto significa que cuanto más personas están inmunizadas, sirven de protección a otras, pues se corta la contagiosidad sin barreras en la población. “A medida que nosotros vayamos vacunando y manteniendo todas las medidas, con la vacunación del 20 a 30% se puede mantener la contagiosidad en 1%”, explicó. Desde este punto, señaló Sequera, se pueden ir desacelerando las medidas, no de golpe. Para llegar al 20 o al 70% de personas que recibieron la anticovid, dependerá de cuándo arriben los lotes. “Yo espero tanto que se llegue a ese número a mitad de año, ese 20, 30%. Porque hay que tener en cuenta también que ese porcentaje no es cualquiera. Es el 20, 30% de la gente que más muere”, explicó Sequera. Estimó que para este año no se llegará al 70%, lo cual podría lograrse solo el año que viene. EXIGENCIA Hasta el cierre de la edición, la cifra de óbitos entre los trabajadores de la salud era de 27 médicos y 21 enfermeras. Los gremios médicos ven como auspiciosa la llegada de los biológicos para combatir el virus. Sin embargo, no están satisfechos con la cantidad. La doctora Rosanna González, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), mencionó que esperaban al menos 300.000. La referente gremial expresó también que solicitan transparencia en la administración de las dosis contra el SARS-CoV 2. Adelantó que realizarán un control cruzado de la lista de los inmunizados. Dicho control se realizará el fin de semana, una vez que cuenten con los nombres en el portal web del Ministerio de Salud Pública. Los gremialistas verificarán los nombres con sus respectivos documentos y si trabajan en el lugar que declararon. El lunes, Paraguay inició la vacunación del personal de terapia intensiva. Se cuenta con 4.000 dosis que alcanzará a 2.000 profesionales de la salud. Se estima que se inmunizará a dicho grupo poco más de una semana.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



A medida que vayamos vacunando y se sigan manteniendo las medidas de prevención, irá descendiendo el nivel de contagiosidad en el país.

Guillermo Sequera,

Vigilancia de la Salud.







INCERTIDUMBRE. Hoy podría conocerse la lista de distribución de dosis del mecanismo Covax.



RECLAMO. Personal de Salud pide que se amplíe a más colegas suyos la inmunización contra Covid.