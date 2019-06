“De ser el segundo, quedé fuera de los primeros diez”

El candidato y actual director anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuestionó el proceso en una nota presentada ayer, donde dice que se violó la Ley 6299/19, que establece que sean públicas las sesiones. Sostuvo que analiza otras acciones de no recibir una respuesta satisfactoria con respecto a su protesta.

Casañas Levi manifestó que no se opone a que los miembros del Consejo establezcan puntajes bajos con respecto a su postulación, pero para que el proceso sea transparente, necesita saber qué criterios se aplicaron.

Recordó que la primera etapa, la de la idoneidad, contó con un lapso de tiempo para que los candidatos presenten protestas al respecto, lo cual ocurrió y se procedió a corregir las ponderaciones realizadas por los miembros del Consejo, además de existir un criterio fijo para los puntajes.

Sin embargo, la etapa evaluada el pasado lunes en sesión reservada, la de honorabilidad, no expuso los criterios aplicados, y en su caso particular, el mismo no contaba con algún tipo de denuncias en su contra, por lo que no tiene idea del porqué recibió un puntaje tan bajo que lo sacó de los primeros lugares, y no tiene forma de controlar si se aplicó bien o mal la evaluación.