De romance con el gol

El atacante Óscar Ruiz charló con la mesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM) en donde puntualizó acerca de su dulce momento con los goles al marcar en el triunfo de Cerro por 0-1 vs. Sol y con anterioridad ante Luqueño (0-1). “Se me está dando. Eso es muy importante en lo personal y también porque ayuda al equipo”, señaló.