“¿De dónde vendrá mi socorro?”

El sábado último abordé un transporte público alrededor de las 20.00 y también lo hizo un vendedor ambulante, visiblemente cansado y decepcionado. Se sentó en uno de los asientos que están al lado del chofer y expresó lo siguiente: “Hoy no gané nada, la venta está muy pobre; es que la gente no viene al centro, no hay pasajeros. Todos tienen miedo al coronavirus”.