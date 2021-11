De alto vuelo

Los locales acumulan 26 partidos sin derrotas, con un balance de 17 triunfos y 9 empates. Brasil, por su parte, se aseguró un lugar en la próxima Copa del Mundo el jueves al superar a Colombia por 1-0. Argentina quiere hacer lo propio lo antes posible.

El seleccionador Lionel Scaloni anunció ayer que su máxima estrella, Messi, que jugó solo unos minutos ante Uruguay, será titular en el superclásico sudamericano. En cambio, Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por tener molestias físicas y no practicaron al mismo nivel que sus compañeros, antes del juego.

En Brasil, está la sensible baja por lesión a última hora del goleador Neymar, además de la suspensión de Casemiro, mediocentro del Real Madrid. Lo más probable es que Vinicis Junior, también del club español, ocupe el lugar del jugador del PSG francés, y Fabinho, del Liverpool inglés, pase al lugar de Casemiro, en el mediocampo de los brasileños.





Scaloni: “Jugar igual”

"Yo soy de la idea de jugar igual siempre, más allá del rival que sea. Hay que jugar siempre igual. Después la magnitud del triunfo no es el mismo, pero a mí no me vale que un jugador contra Venezuela juegue de una manera y contra Brasil de otra. El fútbol es siempre fútbol juguemos contra quién juguemos", sostuvo Scaloni.







26 partidos si perder lleva la selección argentina. Son 17 triunfos y 9 empates bajo el mando de Lionel Scaloni.



27 goles a favor lleva Brasil. Neymar es su máximo anotador con 7. Recibió solo cuatro goles en contra .



1 partido pendiente tienen ambos: el que debe enfrentarlos y fue suspendido por la sexta fecha, en San Pablo.