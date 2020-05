“Darle tiempo a los atletas”

“Lo que queremos es darle mayor tiempo a los atletas, para que vayan poniéndose en forma, y que no vayan cayendo en lesiones. Me parece que no habría razón de ser que el entrenamiento individual no sea permitido, bajo las medidas de seguridad correspondientes, no entraría el pelo en la sopa para impedir el entrenamiento, el atleta por sí solo no se puede contagiar para que empiece a cuidarse”, dijo Montero en conversación con Urbana al Máximo.

Además recalcó que el club ya tiene una guía a seguir: “El club está tratando de hacer las cosas en forma eficiente, tomarse las cosas en serio, con un protocolo a nivel mundial. Estamos agotando los medios para que las autoridades den los permisos, cuidamos a los atletas que es el fin del deporte”.

Luego criticó de lleno: “Sería una cosa tirada de los pelos que no se permita entrenar a los atletas, se solicitará el permiso, esperemos que sea concedido y que las autoridades marquen el camino”.