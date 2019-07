Daniel Garnero: “Todos estamos dolidos”

El entrenador franjeado Daniel Garnero comentó que el vestuario se vio afectado por la eliminación y que en el trámite del juego lamentaron las situaciones desaprovechadas.

“Tuvimos situaciones en el partido, pero lastimosamente no supimos aprovecharlas y ellos, la primera que tuvieron, lograron convertir. Los estados de ánimo cambian de acuerdo a lo que sucede en el partido y al final ya se notó el desánimo y el cansancio”, mencionó el técnico.

CONVENCIDO. Garnero se mostró convencido sobre las decisiones que tomó al poner en el equipo al golero Alfredo Aguilar, responsable del primer gol de Liga de Quito, y William Mendieta (venían de superar sendas molestias), que erró un tiro penal en la complementaria.

“Estoy convencido de lo que hice, no estoy arrepentido y con relación al penal de Mendieta, no había motivos para que no patee”, subrayó el argentino.

Sobre la eliminatoria, en general, el adiestrador del Decano manifestó que la serie se perdió de local, pese a la desventaja que se trajo en la ida de Ecuador, 3-1.

“Pienso que la serie se perdió acá, por más que el resultado de ida no fue el que buscábamos y que considero que fue injusto. Todos estamos dolidos”, mencionó Garnero.