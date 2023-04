“Puerto Rico, ahora sí estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella isla para mi retiro”, indicó el también apodado Jefe del Reguetón y The Big Boss, a través de su cuenta de Instagram.

“La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento vas mirando qué ruta coger, el camino fácil, pero corto, o el de los obstáculos, pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio”, manifestó sobre su trayectoria.

Asimismo, continuó diciendo: “Me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a La Meta”.

La preventa de las entradas comenzará este miércoles solo para quienes adquirieron boletos para las funciones del estadio Hiram Bithorn, según informó el artista.

“Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico. PR. Y esto lo vamos a celebrar con reguetón. Los veo en el Choliseo para todos juntos disfrutar de La Meta”, concluyó Daddy Yankee.

Lea más: Gasolina es la mejor canción de reguetón, según Rolling Stone

Fue en noviembre pasado, cuando Pina Records anunció que las presentaciones del 6, 7 y 8 de enero se pospusieron por “contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción”.

La compañía promotora y de producción Pina Records, del condenado productor puertorriqueño Raphy Pina, desmintió a finales de marzo que Daddy Yankee se presentará en Latinoamérica y Europa con su gira La última vuelta.

“Reiteramos, las últimas presentaciones de su carrera serán en Puerto Rico. Cualquier otra promoción que vean es totalmente falsa”, enfatizó la compañía.

La semana pasada, su tema Gasolina, todo un himno de este género musical, entró en el registro sonoro que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la más grande del mundo, guarda para la posteridad.

Su más reciente álbum, Legendaddy, que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes, cuenta con 19 canciones y con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.