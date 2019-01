Da Silva: “Cerro tiró muchos centros”

“Cerro tiró muchos centros y eso nos facilitó el trabajo”, expresó en comunicación con la 1080 AM.

“Mi forma de ser no va a cambiar porque juegue o deje de jugar. Uno tiene que estar preparado cuando le toque y me tocó jugar ayer (el domingo) y estoy contento porque el equipo necesitaba ganar”, agregó. Consultado por la adaptación de sus nuevos compañeros, dijo: “Cuentan los uruguayos (Cougo y Rivero) que les cuesta este clima, están haciendo un esfuerzo extraordinario. Les cuesta el calor, juegan por la noche normalmente ellos, sumado a que en Montevideo no hace este calor”, concluyó.

Hoy se conocerán los resultados de la lesión del juvenil Jesús Amarilla. Otro lesionado es Matías Espinoza.