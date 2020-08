Curiosidades del Mundo

Polonia

Zoo administrará cannabis a elefantes

El zoo de Varsovia administrará a sus elefantes cannabis médico para intentar reducir su nivel de estrés, informaron el miércoles responsables del proyecto. Hasta la fecha, ya se conocían las terapias con cannabis médico para caballos o perros pero ahora “se trata probablemente del primer proyecto de este tipo centrado en los elefantes”, indicó en una entrevista con la AFP Agnieszka Czujkowska, la veterinaria responsable del programa en el parque zoológico de la capital polaca. Con tres elefantes de África, el centro ha empezado a probar los efectos en estos animales de una concentración elevada de cannabidiol llamado CBD, que no tiene efectos de euforia y que es inofensivo para el hígado y los riñones.



Ecuador

Récord Guiness para el amor más longevo

En 1934 Quito fue escenario de una historia de amor que se fue forjando a lo largo de décadas hasta trascender al tiempo y convertir a sus protagonistas en la pareja de casados más longeva del mundo y acreedora, por ello, del Récord Guiness. La expectación en la vivienda de Julio César Mora Tapia, de 110 años y Waldramina Maclovia Quiteros Reyes, de 104, era máxima tras conocerse del récord mundial batido gracias a una vida compartida. En total, la edad de ambos suma 214 años y más de 358 días, algo que nunca imaginaron cuando se conocieron en la capital ecuatoriana hace más de ocho décadas. Tras siete años de noviazgo la pareja selló su amor casándose el 7 de febrero de 1941. EFE



Cardiología

Siestas largas son malas para la salud

Dormir la siesta puede servir para recargar energías, pero un estudio advierte de que debería durar menos de una hora, pues las más largas se asocian con un 34% más de probabilidades de enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellos que no practican este hábito. El estudio presentado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología sugiere, además, que las siestas cortas (especialmente las de menos de 30 a 45 minutos) “podrían mejorar la salud del corazón en las personas que no duermen lo suficiente por la noche”. Este estudio “desafía opiniones tan extendidas” como que la siesta mejora el rendimiento y contrarresta las consecuencias negativas de la ‘deuda de sueño’ nocturno. EFE