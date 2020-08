Curiosidades del Mundo

China - Covid-19

Descubren virus en pollo brasileño

El coronavirus que origina el Covid-19 fue descubierto durante un control rutinario en pollo importado de Brasil, primer productor mundial, anunciaron las autoridades chinas. El virus estaba presente en muestras de alitas de pollo congeladas tomadas el martes, precisó la alcaldía de la metrópolis de Shenzhen (sur), cerca de Hong Kong. Las autoridades aseguran que “inmediatamente” sometieron a exámenes de diagnóstico a las personas que habían estado en contacto con los productos contaminados, y a sus familiares. Todos los test dieron negativo, según el comunicado. China, donde apareció el coronavirus a finales del año pasado, ha atajado en gran medida la epidemia, según los datos oficiales. EFE



París

Último canillita se resiste al retiro

El último vendedor de prensa ambulante de París es un paquistaní de 67 años que se llama Ali Akbar. Lleva 47 recorriendo las calles de la rive gauche y, aunque hace dos que se jubiló oficialmente, se resiste a dejar el oficio: “El descanso definitivo llegará en el cementerio”. Su horario empieza al mediodía y no termina hasta haber vendido 50 ejemplares diarios del vespertino Le Monde. Llega a recorrer hasta 20 kilómetros al día y a menudo utiliza noticias falsas o las bromas para llamar la atención: se inventa un embarazo de la primera dama francesa, Brigitte Macron, que anuncia victorioso el hallazgo de la cura del coronavirus. “Hago bromas no para que la gente me compre, sino para hacer reír”. EFE



Miami

Administra oxígeno a mantarrayas

Científicos de Miami suministraron oxígeno este jueves a cientos de mantarrayas que esta semana se acercaron al litoral supuestamente para respirar, mientras investigadores del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida inspeccionan la bahía. “Fue una mañana ocupada, pero pudimos instalar algunas líneas sumergidas de dos bombas de aire para proporcionar un poco de oxígeno adicional muy necesario a esta pequeña sección de Biscayne Bay”, indicaron los científicos del Frost Science Museum. Esta operación se llevó a cabo en la estación de aves marinas de Pelican Harbor, donde las rayas y peces se han acumulado durante los últimos días desesperados y en busca de oxígeno. EFE