Curiosidades del Mundo

Túnez

Un hombre resucita el pigmento púrpura

Su pasión por la historia antigua Mohamed Ghassen Nouira la vive en su cocina, donde este tunecino ha ido descubriendo poco a poco y tras años de ensayos los secretos ancestrales para fabricar la púrpura, un apreciado pigmento que se extrae de una especie de caracol de mar. Un martillo, unas tenazas y un mortero de piedra son sus principales útiles de trabajo. Nouira se manifiesta “satisfecho y orgulloso” de haber “revivido algo vinculado a nuestros antepasados cartagineses”. Inclusive, hoy en día, el pigmento sigue siendo un lujo: alcanzando hasta los 2.800 dólares el gramo entre algunos minoristas europeos, y hasta 4.000 dólares, de acuerdo a Nouira, que lo vende a precios más asequibles. AFP



Bolivia-Perú

Científicos se unen para preservar rana

Un equipo de especialistas de varios países se unieron para hacer un estudio integral de la situación de la emblemática rana gigante del lago Titicaca, que está en peligro crítico, para que esa información aporte en su conservación en las aguas compartidas por Bolivia y Perú. Una docena de especialistas de instituciones de diversas partes del mundo se unieron para iniciar este estudio de forma conjunta. Esta emblemática especie (Telmatobius culeus) es considerada la rana acuática más grande del mundo y puede estar presente en profundidades de cien metros, con su piel suave y holgada en forma de saco con pliegues que le permiten respirar en aguas que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. EFE



Italia

1.000 euros de multa al no usar tapabocas

La región de Campania, al sur de Italia, aplicó las primeras multas de 1.000 euros (1.165 dólares) por no llevar mascarillas en los lugares cerrados. Una peluquería, un bar y otro comercio de Salerno, unos 50 km al sur de Nápoles, fueron multados luego de que la policía constatara que no respetaban la regla de llevar mascarilla para combatir la propagacipon del Covid-19. “Si nuestros conciudadanos creen que el problema está resuelto, ello quiere decir que en un plazo de algunas semanas retornaremos a una grave emergencia”, advirtió el gobernador de la región, Vincenzo de Luca. Italia, primer país en ser golpeado por la epidemia en Europa, ha pagado un duro tributo con más de 35.000 muertos. AFP