Curiosidades del Mundo

Holanda

Carné de identidad ya no citará el sexo

El sexo de los ciudadanos holandeses no se citará en sus documentos de identidad dentro de unos años, inscripción que la ministra de Educación, Cultura y Ciencia, Ingrid van Engelshoven, considera “inútil”. En una carta al parlamento, la ministra, manifestó su intención de suprimir la inscripción del sexo en los documentos de identidad “a partir de 2024/2025”. Ingrid van Engelshoven desea “limitar, en la medida de lo posible, la mención innecesaria del sexo”, que, sin embargo, seguirá figurando en los pasaportes, como obliga la Unión Europea. La ministra precisó que Holanda no será el primer país en tomar esta decisión, ya que “el documento de identidad alemán no menciona el sexo”. AFP



Francia

Huawei no tendrá “prohibición total”

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei no tendrá una “prohibición total” del mercado francés de la red 5G, pero los operadores franceses que lo usen recibirán autorizaciones de explotación limitadas a ocho años, según la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas Informáticos (Anssi). El anuncio llega tras varias polémicas sobre la participación de Huawei en la red 5G, después de que varios países occidentales prohibieran a la firma intervenir en sus redes por seguridad. “No habrá prohibición total. Los operadores que no usen Huawei, les incitamos a no hacerlo. En cambio, para los que ya lo usan, daremos autorizaciones de entre tres y ocho años”, dijo Guillaume Poupard, directivo de la Anssi.



Bélgica

Crea un esterilizador con luz ultravioleta

Un taller de ingeniería que opera desde la localidad belga de Wavr creó una máquina que esteriliza los carritos de supermercados y aeropuertos a través de luz ultravioleta para reducir el riesgo de contagio por Covid-19, el denominado “UV Safety Box”. Los primeros pedidos ya empezaron a distribuirse entre “varios supermercados de Francia y Bélgica” y su implementación, según sus creadores, puede ayudar a “reducir la circulación del virus” y a aportar seguridad a los clientes. “La mecánica es muy fácil. El cliente coge el carrito, lo mete en la máquina, le da a un pedal y mientras la luz ultravioleta limpia los materiales, puede desinfectarse las manos mientras espera”, afirma agentes de la firma. EFE