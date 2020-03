Curiosidades del Mundo

ONU

Aplazan el empleo médico de cannabis

La Comisión de Estupefacientes -el órgano ejecutivo de la ONU en materia de drogas- decidió aplazar hasta diciembre una histórica votación para reducir la restricción del uso terapéutico del cannabis debido a las divisiones entre los Estados, según revelaron ayer fuentes diplomáticas. La Comisión, que se reunirá esta semana en Viena, acordó una resolución para aplazar el voto con el fin de “aclarar las implicaciones y las consecuencias”, considerando la “complejidad”. La votación de los 53 Estados de la Comisión se prevía para esta semana, tras una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar el cannabis de la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre drogas de 1961. EFE



Fráncfort

Dron obliga a cerrar un aeropuerto

El aeropuerto de Fráncfort, el de mayor tráfico de Alemania, retomó ayer su actividad después de permanecer hora y media cerrado tras el avistamiento de un dron. Tras el incidente, la Autoridad Alemana de Seguridad Aérea (DFS) aseguró que “se producen de nuevo despegues y aterrizajes”. La alerta, tras detectarse el aparato no tripulado sobrevolando el aeropuerto, se desactivó, pero la investigación sigue su curso, informó la Policía Federal. El dron se detectó por primera vez en la mañana de ayer, al sur del aeropuerto. Un helicóptero policial sobrevoló la zona para dar con el dron. Con la suspensión del tráfico aéreo, Fraport, el operador del aeropuerto, señaló que habría cancelaciones esporádicas por este incidente. EFE



Egipto

Condenan a muerte a 37 por atentado

El Tribunal Penal de El Cairo (Egipto) condenó ayer a muerte en primera instancia a 37 supuestos miembros del grupo extremista Defensores de Jerusalén (Ansar Bait al Maqdis), acusados de actos terroristas y asesinatos de policías, además del intento de asesinato del ex ministro de Interior egipcio, Mohamed Ibrahim. Según la agencia de noticias oficial Mena, esta es la primera sentencia dictada en el caso que engloba a más de 200 acusados de pertenecer a ese grupo radical y de perpetrar acciones terroristas contra el Ejército y la Policía egipcios, entre otros crímenes. Los 37 condenados fueron hallados culpables de cometer “asesinatos de oficiales policiales, el intento de asesinato del ex ministro de Interior egipcio”, entre otros. EFE