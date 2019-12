Curiosidades del Mundo

Senegal

Alumno encadenado desata una polémica

Puede un maestro de escuela coránica encadenar a sus alumnos impunemente? Senegal está dividido al respecto, en un caso en el que se contraponen la tradición y los derechos del niño, el poder de las cofradías religiosas y la autoridad del Estado. La imagen de un niño encadenado por los pies generó un vivo debate en este país, mayoritariamente musulmán. La situación del niño y de sus compañeros envió al maestro y a sus padres ante un juez, provocó un fuerte escándalo en el tribunal y alcanzó a las máximas autoridades religiosas, planteando la cuestión de si el maestro será o no castigado. El niño es un alumno de la “daara” de Ndiagne, una de las mejores escuelas coránicas de Senegal. AFP



Egipto

Costurera sobresale con atuendo exótico

A escasos minutos de la Ciudad de los Muertos de el Cairo, Nadia Alía Hasan diseña y confecciona a mano vestidos de danza del vientre en el taller de costura. Lo hace desde hace 15 años y con ello han hecho su forma de vida ella y su familia. “Me gustaba este trabajo, cuando estaba en el colegio iba a clases de labores del hogar y me gustaba adornar la costura”, explica esta modista de 53 años, rodeada de su familia en las instalaciones de su taller situado en el barrio popular de El-Imam El-Shafei, cerca de la Ciudadela de Saladino en El Cairo. Gracias a su vocación por crear conjuntos de danza del vientre, Ali Hasan ha sacado adelante a toda su familia, un camino que han tomado otras familias en Egipto. EFE



Italia

10.000 evacuados por antigua bomba

Más de 10.000 personas residentes en el centro histórico de Turín tuvieron que ser evacuadas temporalmente el domingo para desactivar una bomba inglesa sin estallar de la II Guerra Mundial. Los habitantes de la zona cercana a Via Nizza, en el centro de la ciudad, fueron evacuados mientras que las autoridades pidieron a otras 5.000 personas que se quedaran en casa a partir de las 7.00. Estas medidas, previstas inicialmente hasta las 16.00, fueron levantadas finalmente hacia las 14.00, cuando los artificieros anunciaron haber logrado desactivar la bomba. Se trata de un artefacto inglés MK IV de 500 libras con un corazón de 65 kilos de explosivo con dinamita, lanzado durante el conflicto por los aviones aliados. AFP