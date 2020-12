¡Cuidado! Con llamadas buscan extorsionar a familiares de pacientes internados con Covid

Hasta el momento, las denuncias recopiladas por la cartera sanitaria corresponden a pacientes que se encuentran en cuatro sanatorios privados: Las Lomas Del Británico, Samaritano, Metropolitana y Christian, según señaló la alta funcionaria.

"Esto empezó hace tres meses con un familiar que me preguntó (al respecto) y le dije: 'No puede ser, en realidad es una estafa', porque son pacientes que ya están dentro de las terapias y les están pidiendo dinero para permanecer ahí, les dicen que si ellos no le pagan el dinero, que ellos le van a sacar", detalló a radio Monumental 1080 AM.

Pintos explicó que cuando los pacientes son derivados por el Ministerio de Salud a los hospitales privados nadie les puede pedir dinero. "Porque está todo a cargo del Ministerio, ni siquiera para un pañal", advirtió.

No obstante, acotó que si un paciente ingresó de forma particular, sin haber sido asegurado del Ministerio de Salud, también es obligación del sanatorio darle un sostén hasta que pueda conseguir un lugar, pero no puede sacarle de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido al grave cuadro que padece el enfermo o la enferma.

Señaló que las investigaciones del primer caso denunciado, por ejemplo, arrojaron que las llamadas de pedido de dinero provenían de la cárcel de Concepción. "Es una pena que ante tanto sufrimiento esto más se tenga que sumar", expresó la doctora.

Agregó que los familiares de los pacientes que son derivados por terapias de hospitales privados, las únicas llamadas que pueden recibir son de asistentes sociales de la cartera estatal, que llaman para saber qué tal están siendo atendidos.

La funcionaria de la cartera estatal denunció que los estafadores manejan desde los datos de los pacientes, de los médicos, de la familia, hasta los diagnósticos clínicos, que son de carácter privado.

"Evidentemente, es toda una red", sostuvo la directora de Terapia y Servicios.

Denuncias son investigadas

Por su parte, el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, dijo que hace un mes comenzaron a recibir denuncias de este modus operandi.

"Se presentó esta nueva forma de extorsionar a la gente. Tenemos 10 a 15 casos, y se hicieron 3 denuncias en estos últimos días. Tenemos entendido que tiene origen en las penitenciarías. Las compañías telefónicas están colaborando muchísimo para las investigaciones", indicó.

El jefe policial instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos en el número telefónico *377, gratis, desde cualquier telefonía.

Tras la ocupación del 100% de las camas en el sector público, el Ministerio de Salud derivó a 37 pacientes en hospitales privados, donde mediante un convenio debido a la pandemia del Covid-19 tiene a disposición un cupo de 75 camas en total.