Cuestionan traslado de personal de Gobernación de Central a Terminal

Esteban Ramírez, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Terminal de Ómnibus de Asunción (Sintratoa), indicó que son cerca de cinco funcionarios de la Gobernación que vinieron a ser “blanqueados”. Aseguró que no es accidental, ya que la directora de la TOA, Sara Giménez, fue secretaria de dicho ente.

Señaló que aunque se traiga el rubro de otro lugar, también reciben otras bonificaciones que salen del presupuesto de la TOA. Como el cobro por insalubridad y representación en el cargo. “Cualquier cosa nombran ahí y ya se cobra un plus”.

También denunció la falta de reparación de la pavimentación interna de la terminal, que genera un riesgo.

Campaña Política. Ramírez aseveró que en la dependencia municipal existe un sector en campaña a favor de Lizarella Valiente, esposa del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, quien aspira a ser senadora.

Dijo que la coordinadora de la campaña es María Lima, seccionalera y allegada de Nenecho, con una importante remuneración. En un documento al que tuvo acceso ÚH, en el 2021, durante la crisis sanitaria, figura que solo por responsabilidad se solicitó para Lima G. 2.282.921. El sindicalista dijo que varios operadores cuentan con horario “diferenciado”. “Vienen, marcan y se van”.

Medidas. Ramírez comentó que se les negó la mesa paritaria y ahora solicitaron una tripartita ante el Ministerio de Trabajo. Señaló que de no llegar a un acuerdo no descartan otras medidas más fuertes, como cierre de la terminal en un periodo clave de afluencia, como lo es la Semana Santa.

Descargo. La directora de la TOA señaló que solo hay una funcionaria comisionada de la Gobernación de Central. Indicó que los cambios en las áreas son según “el perfil apto” para ocupar el cargo.

Resaltó que la reivindicación solicitada por sindicalistas que generó polémica es el reclamo de pago de desayuno, almuerzo, merienda y cena, que consideró irracional. “Tienen una jornada laboral de seis horas con horario de descanso o almuerzo de una hora, entonces para compensar otra vez eso no tenemos la posibilidad financiera. Ellos se pueden tomar su horario de descanso mientras el compañero le suple. Tenemos personal suficiente para poder cubrir”. En cuanto al deterioro de la infraestructura, señaló que se encuentran en elaboración del pliego de bases y condiciones para el arreglo del circuito vial interno, que en décadas no recibió reparaciones y requiere una intervención compleja. Sobre la denuncia de planilleros argumentó que desconoce y que “se necesitan brazos para ejecutar gestión, si no, no estaríamos hablando de comisionados”.

Sobre el reclamo de tique informal, Giménez dijo que ahora que ellos están afuera denuncian el sistema que ellos mismos manejaban.



10

millones de guaraníes se logra recaudar en horas de gran movimiento en área de cobro de canon, según sindicalista.



5

comisionados de la Gobernación, aproximadamente, según sindicalista. Directora habla solo de una.