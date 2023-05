Cuestionan que auditoría del TSJE fue incompleta y sin especialistas

“El Tribunal Superior de Justicia Electoral no convocó a múltiples partes interesadas, los apoderados políticos no representan a la sociedad y dudo mucho, por lo que estuve averiguando, que haya habido representantes técnicos frente a los apoderados, que hayan podido entender la diferencia entre una exposición y una auditoría”, manifestó el director de la organización Paraguay Ciberseguro y CEO de la empresa Tekhnos.

Dijo que el informe de auditoría del código fuente de las máquinas de votación debe ser de acceso público, debido a que puede contener información clave, y sostuvo que el proceso electoral sí pudo haber sido vulnerado.

“Hablamos de que no involucraron a la academia, a la sociedad civil, a la Policía Cibernética, a la Fiscalía de Delitos Informáticos, a un montón de gente que sí hubiesen podido aportar argumentos de valor a la hora de una auditoría”, dijo el experto.

CONTROL. Indicó que la Justicia Electoral no realizó una auditoría real, ya que solamente se limitó a mostrar las partes y decir dónde estaba el código fuente, pero sin técnicos que puedan verificar la veracidad de esto.

“A mí qué me importan las (máquinas), que se puedan mostrar el viernes, a mí lo que me molesta es lo que ellos auditaron, falta ese código fuente, y se mostró a apoderados políticos que no tienen idea de la diferencia entre lo que es una presilladora y una computadora, no son todo el mundo. Yo pido que esa información sea pública y que todos sepamos qué decía el código fuente”, expresó.

Recordó que el asesor de la Justicia Electoral Luis Alberto Mauro señaló que se realizó la auditoría del software, hardware y el código fuente, lo que le llamó bastante la atención, debido a que anteriormente, desde la institución, alegaban que las máquinas de votación no eran auditables.

Dijo que, si bien los aparatos no pudieron ser hackeados, el sistema de votación en general sí pudo ser vulnerado, debido a que contiene un hardware, que es la máquina misma; un software, que es la inteligencia en forma de devedé o cedé; y un código fuente, que posee el set de instrucciones, e indica al microprocesador de la máquina qué debe hacer.



