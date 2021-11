Cuestionan nota reversal y dicen que favorece a Brasil

El ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE, cuestionó las notas reversales firmadas por Paraguay y Brasil la semana pasada, que establecen la creación de una Comisión Binacional de Cuentas de Itaipú. Cáceres lamentó que el documento determina que las auditorías solamente podrán llevar en cuenta los hechos ocurridos dentro de los cinco años que precedan al ejercicio del órgano de control.

En este sentido, el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la deuda “ilegal” en Itaipú, a beneficio de Brasil y en detrimento de Paraguay, no será auditado, con lo cual se concluye que el acuerdo favorece a Brasil. “Es una tomadura de pelo para la ciudadanía”, acusó el funcionario de la ANDE.

Según la auditoría de la Contraloría, cuyo resultado se dio a conocer en julio pasado, Itaipú dejó de percibir USD 1.700 millones y se generó a la par una deuda de USD 4.193 millones en contra de los intereses de la binacional y a favor de Eletrobras. Por esta situación, incluso existen denuncias penales en la fiscalía.

“Aparentemente lo que se quiere es evitar revisar la historia de la deuda de Itaipú”, señaló Cáceres. Añadió que la expectativa era otra, pues se estimaba que con la creación de la Comisión “por fin” se iba a permitir un análisis de toda la deuda, para contar con un informe avalado por ambos países, pero al final el órgano de control no servirá de nada.

TARIFA. Por otro lado, el canciller Euclides Acevedo habló ayer sobre la tarifa energética de Itaipú. Señaló que los miembros del Consejo de la binacional se reunirán próximamente. “Creemos que el mantenimiento de la tarifa y las condiciones con la ANDE va a beneficiar a ambos países. Y no solamente queremos que se mantenga hasta el año que viene, sino hasta el 2023”, indicó el ministro.

Acevedo añadió que Brasil tiene tiempo para determinar su posición hasta diciembre, mes en que vence el plazo para resolver el presupuesto de Itaipú. Precisó que lo referente a la tarifa no tiene relación directa con la revisión del Anexo C del Tratado, que se analizará en agosto del 2023. Sin embargo, admitió que cada paso es importante. “No hay que olvidar que también falta atender la revisión del Anexo B, el tema de las esclusas , aún no está totalmente aclarado, y necesitamos nosotros la construcción de esa esclusa”, manifestó el canciller.





ALGUNOS PUNTOS DE LA NOTA QUE FIRMARON BRASIL Y NUESTRO PAÍS

Artículo 5 de la nota reversal: La Comisión será integrada, del lado paraguayo, por tres representantes de la Contraloría General de la República y, del lado brasileño, por tres representantes del Tribunal de Cuentas de la Unión. Las respectivas designaciones serán hechas por los mencionados órganos de Control Externo por medio de los canales diplomáticos (...).

Artículo 9 de la nota reversal: La competencia de la Comisión para análisis de rendición de cuentas y para ejecución de auditorías se inicia a partir del ejercicio en que tenga lugar su instalación.

Artículo 12 de la nota reversal: Las auditorías aprobadas por la Comisión podrán llevar en cuenta los hechos ocurridos dentro de los cinco años que precedan al ejercicio de referencia de la rendición de cuentas en análisis.